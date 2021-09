“Con más platita en el bolsillo, la foto de Olivos no hubiese molestado”

El candidato a diputado nacional del Frente de Todos Daniel Gollan consideró ayer que la situación económica pesó más en las PASO que el escándalo del “Vacunatorio VIP” o las fotos del cumpleaños de Fabiola Yáñez en la quinta presidencial de Olivos, en medio de la cuarentena estricta, y afirmó que el resultado adverso en las elecciones “con un poco más de platita en el bolsillo sería otra cosa”.

“La gente reclamaba salir a trabajar por la cuestión económica, y producto de que los chicos no iban a la escuela, tenían que quedarse. Del tema del cuidado no hubo un reclamo masivo; tampoco hubo una diferencia grande con jurisdicciones que tomaron otras decisiones. Lo que más pesó fue la situación económica, que hay que corregir rápidamente porque no tienen tiempo de esperar la reactivación que se viene”, dijo Gollan en declaraciones.

Para el candidato del oficialismo en la provincia de Buenos Aires, la única causal contundente de la derrota en las PASO es la economía y minimizó el impacto negativo que pudo haber tenido el escándalo del “vacunatorio VIP” y las fotos del cumpleaños de Fabiola Yáñez en la Quinta de Olivos.

“Las fotos nos molestaron, claro que sí, pero en los barrios la gente dice que las fotos con un poco más de platita en el bolsillo serían otra cosa, no hubieran molestado tanto”, consideró Gollan, subestimando el voto de los ciudadanos bonaerenses que no eligieron renovar su confianza en el oficialismo el pasado 12 de septiembre.