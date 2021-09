Subas entre el 18 y 35 por ciento en los colegios privados de la Provincia

Los colegios privados ya están informando a los padres sobre los aumentos de aranceles para el próximo año. Arrancan en el 18 por ciento y podrían subir hasta el 35 por ciento, según fuentes del sector. Se trata de las escuelas que no reciben subvención del Estado. En el caso de las escuelas subvencionadas aún no informaron cuánto será el porcentaje que aplicarían en 2022. Una normativa obliga a los colegios a informar hasta el 30 de septiembre a las familias de las escuelas privadas no subvencionadas sobre los valores que se pagarán en el ciclo lectivo siguiente. De esta forma, las familias tienen que responder si el alumno seguirá en el mismo establecimiento o si rechaza la posibilidad y libera una o más vacantes - depende de cuántos chicos de la familia vayan a ese colegio-.

En distintas escuelas de la Ciudad esta semana comenzaron a llegar las notificaciones con la información sobre los aranceles que se pagarán en 2022 y en algunos casos arrancan con subas del 18 al 20 por ciento. Ante la situación económica planteada, en distintos establecimientos educativos se ofreció la posibilidad de pagar la reserva de la vacante en tres cuotas en lo que resta del año (octubre, noviembre, diciembre), en otros casos se cobra en una sola cuota. De todos modos, como se indicó anteriormente, la mayoría de los colegios de la provincia de Buenos Aires aplicaría una suba de entre el 30 y 35 por ciento, según informaron fuentes de la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de la provincia de Buenos Aires (Aiepba).

En tanto, desde la Asociación de Entidades Educativas Privadas Argentinas se indicó que “la estructura de costos interna condiciona el valor de las cuotas en los colegios no subvencionados (sueldos de docentes, no docentes, inflación que impacta en los insumos y las obras que tienen que realizarse en cada establecimiento educativo). En un año con un 50 por ciento de inflación, y aumentos salariales proyectados entre el 46 y 55 por ciento, es probable que la subas se fijen entre un 30 y 35 por ciento para 2022 y en algunos casos puede ser aún mayor”.

En el caso de los colegios con subvención estatal, los aumentos se fijan en la comisión de aranceles de la provincia de Buenos Aires. En el seno de esa comisión se fijan los topes arancelarios, según el porcentaje de subvención que recibe cada colegio. En este sector, hasta el momento se aplicó un 31 por ciento de aumento hasta este mes y desde las asociaciones de colegios privados están solicitando que se pueda aplicar entre un 8 y 11 por ciento más para afrontar la última suba salarial escalonada para los sueldos docentes que se aplicará con los haberes de septiembre, octubre y noviembre.

ARANCELES Y OTROS CONCEPTOS

Cabe indicar que el pago de las cuotas en los colegios privados se divide entre el arancel de enseñanza curricular y el extra curricular. Además, se pagan otros conceptos, como comedor y transporte, en la mayoría de los casos. El arancel de Enseñanza Curricular es la suma exigible que está en relación directa con la enseñanza impartida según el diseño curricular aprobado por la jurisdicción. El extracurricular se refiere a la enseñanza por fuera de la estructura curricular que se brinda a los alumnos y alumnas en forma obligatoria. Debe dictarse, de lunes a viernes, en lapsos de 40 minutos de duración mínima, excepto en el nivel inicial en el que deben ser de 30 minutos por estímulo de enseñanza extracurricular, denominados Unidades de Enseñanza.

La matrícula es el pago anual de una suma equivalente, como máximo, a una cuota y media del arancel de enseñanza anual dividido en 10. Cada establecimiento educativo dispone la forma de pago. En otros conceptos, como se mencionó, se incluye el comedor, el transporte (en el caso de que los alumnos tengan que concurrir a otro predio para educación física, por ejemplo), seguro personal de alumnos y alumnas. Se remarca que sólo podrán cobrar por costos que efectivamente afronten los establecimientos.

Equipamiento didáctico (adquisición, generación, provisión y mantenimiento de medios didácticos especiales y tecnológicos basados en proyectos pedagógicos vinculados a actividades curriculares): solo se puede cobrar por este concepto hasta un 5 por ciento del arancel de enseñanza. Aunque con el correr de los meses la morosidad fue cayendo, se registra una morosidad de entre el 35 y 50 por ciento, según el nivel de enseñanza, informaron fuentes del sector.