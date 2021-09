Daniel Filmus: "Me tomó de sorpresa"

El designado ministro de Ciencia y Técnica Daniel Filmus admitió ayer que lo "tomó de sorpresa como a todo el mundo" el nombramiento que en reemplazo de Roberto Salvarezza, y señalo cuando lo notificaron "no sabía que iba a haber un cambio de Gabinete".

El hasta ahora secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur de la Cancillería reconoció que si le hubieran ofrecido la cartera de Educación, cargo que ya desempeñó entre 2003 y 2007 cuando gobernaba Néstor Kirchner, no le habría "causado tanta simpatía".

"Podría haber sido educación. No me hubiera causado tanta simpatía. Yo fui ministro de las dos áreas, y Educación exige una atención mucho más fuerte que Ciencia y Tecnología que es un ministerio que proyecta al mediano y largo plazo", comparó Filmus.

En este sentido, señaló que hacerse cargo del ministerio de Ciencia y Tecnología era "una asignatura pendiente".

"No lo pensé mucho porque me parecía imprescindible hacer el aporte. Me tomó tan de sorpresa como a todo el mundo", reveló Filmus.