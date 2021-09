Máximo pidió "desdramatizar"

El jefe del bloque de diputados del Frente de Todos pidió ayer "desdramatizar" la crisis en la coalición de Gobierno, en tanto que aseguró que "lo central no es noviembre sino mejorar la calidad de vida de la gente".

En declaraciones radiales, el líder de La Cámpora expresó que "las medidas que se tomen no deben ser en función del resultado electoral" dado que "lo central no es noviembre, sino mejorar la calidad de vida de la gente". Según dijo, "hay que politizar las demandas para convertirlas en leyes en el Congreso".

"Hay que ponerse a trabajar, ahora viene una etapa nueva donde hay que interpretar lo que la sociedad desea, y lo que quiere la gente es vivir mejor. El sector que no fue a votar está esperando que entendamos la demanda, que los representemos, que no los invisibilicemos", afirmó.

El hijo de la vicepresidenta Cristina Kirchner dijo que el esfuerzo en el Frente de Todos debe dirigirse a "salir adelante peldaño por peldaño" ya que "no es que un día nos levantamos y ocurre un milagro".

"Es peldaño por peldaño, se sale con construcción política y sobre todo con gestión. La gestión del Estado es fundamental. Tenemos que desdramatizar y no llevarle más problemas a nuestra gente", agregó Máximo Kirchner, con un mensaje conciliador, contrario al espíritu de la explosiva carta de su madre, que incluyó reproches, pases de factura y exigencias al presidente Alberto Fernández.

Sin embargo, coincidió con la vicepresidenta en que hay que mejorar la gestión para dar respuesta a las demandas sociales, y le pidió al Gobierno de Fernández que "las decisiones y medidas económicas que se tomen ahora, no sean de tinte electoral y oportunista".