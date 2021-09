Macri vaticinó una victoria más amplia de Juntos por el Cambio

Luego de la victoria de Juntos por el Cambio en las PASO del domingo en 17 provincias, Mauricio Macri vaticinó una victoria más amplia del bloque opositor en las elecciones Generales.

"En noviembre, estoy convencido que la rebelión va a ser aún mayor. No solo la gente que no fue a votar, que espero que vote a favor del cambio, sino que muchos de los que aún no votaron se van a dar cuenta que cuando su vecino votó, se animó a decirles 'basta'. Eso va a suceder en una proporción aún mayor", sostuvo el expresidente.

Consideró que el Gobierno "destruyó lo más importante que tiene la Argentina que son las familias" y que muchos jóvenes se fueron del país en busca de trabajo y nuevas oportunidades.

"Generamos un éxodo que nunca había pasado por la destrucción de la esperanza y del valor del mérito. Me gustó mucho la frase de (Elisa) Carrió que fue la rebelión de los pobres y rebelión al plan. Decir 'no quiero más un plan, quiero un trabajo, ser importante, protagonista'; no estar en mi casa esperando que a vos se te ocurra darme un plan y ajustármelo cada tanto. Esto es lo que se acabó", manifestó.