Kulfas cruzó a Boudou: “Me encantaría tener la situación que tuvo él”

El ministro de Desarrollo Productivo Matías Kulfas salió a responderle al exministro de Economía Amado Boudou, quien esta mañana había cuestionado duramente al actual jefe del Palacio de Hacienda Martín Guzmán al afirmar que “su visión fue en contra de lo que dijo el Presidente”. El titular de la cartera productiva replicó: “A mí me encantaría contar con la situación macroeconómica que tenía la Argentina cuando Amado Boudou fue ministro de Economía”.

El ex vicepresidente había cuestionado más temprano la dirección de la política económica y apuntó directamente contra Guzmán. “Nuestro espacio político hizo una mala elección. Sería interesante tratar de desmenuzar con calma y tranquilidad cuáles han sido las aristas” que llevaron a este resultado adverso en las urnas deslizó Boudou, quien goza del beneficio de la libertad condicional desde julio pasado tras ser condenado como autor de los delitos de cohecho pasivo (coimas) y negociaciones incompatibles con la función pública en 2018.

“Ahí yo veo un problema que no se ha podido destrabar, sobre todo la hoja de ruta y la prioridad que el ministro Guzmán le ha dado a su gestión”, dijo en alusión a sus permanentes negociaciones con el FMI, el Club de París y otros acreedores externos. “Guzmán hizo foco en las finanzas. No vemos al ministro hablando de los temas de la economía sino de finanzas”, arremetió el ex funcionario de Cristina Kirchner. Y agregó que “en la Argentina siempre los ministros marcan el camino a seguir por el Gobierno”.