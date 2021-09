Fue detenido por un crimen al ir a votar

Un sospechoso de estar implicado en el crimen de Araceli Fulles, la joven que fue asesinada en abril de 2017 en la localidad de José León Suárez, fue detenido ayer cuando acudió a votar.

El arresto de Carlos Damián Cassalz se produjo en el momento en el que acudió a votar para las PASO 21 en una escuela del distrito de San Martín, un día antes del juicio que lo va a tener como imputado junto a otros siete hombres, los cuales permanecían en libertad.

La detención, a cargo de efectivos de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) de esa localidad, se produjo por la amenaza denunciada dos semanas atrás por la madre de la joven asesinada, Mónica Ferreyra, quien señaló que recibió un video en el que se puede ver a Cassalz caminando mientras portaba una ametralladora.

"Me mandaron este chat a las cuatro de la mañana: un video de este tipo caminando con una ametralladora. Pero no les tengo miedo. A mí ya me mataron", expresó en su momento la mujer. Ferreyra reveló que se trata de gente que está vinculada al narcotráfico, por lo que naturalizó esa intimidación, y aseguró que entregó a la Justicia el video de nueve segundos, cuyo origen desconoce.