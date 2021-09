Amplio triunfo de Juntos en la Ciudad, con el 48,3%

La lista encabezada por la candidata a diputada de Juntos por el Cambio María Eugenia Vidal en la Ciudad se impuso sobre la boleta que lideró Ricardo López Murphy y en el acumulado del espacio cosechó más del 48,3% de los votos, superando por amplia diferencia al 24,6% que logró el postulante del Frente de Todos, Leandro Santoro, en la única boleta del espacio.

Dentro de Juntos por el Cambio, Vidal obtuvo el 68,2% de los votos; López Murphy el 23,4% (el economista pasará a integrarse en la lista que competirá en las generales de noviembre) y la nómina de Adolfo Rubinstein tenía el 8,2%.

Con datos correspondientes al 94% de mesas escrutadas en el territorio porteño, el candidato de La Libertad Avanza, el economista libertario Javier Milei, sorprendió haciendo una elección con una cosecha de votos mayor a la esperada, logrando un 13,6%.

Luego seguía el Frente de Izquierda Unidad (FIT-U), que quedaba en el cuarto lugar en la sumatoria de sus dos listas (6,2%), donde la lista de Myriam Bregman sacaba el 86,2% sobre el 13,7% que lograba Celeste Fierro.

El quinto lugar lo obtenía Autodeterminación y Libertad, nómina encabezada por su fundador Luis Zamora, con el 2,6%.

La sumatoria que consiguió Juntos por el Cambio del 48% era un número esperado en la previa de los comicios, ya que se ubican en línea con los guarismos que el espacio obtuvo en la Ciudad, distrito que maneja de manera interrumpida desde 2007.

En cambio, el 24% de Santoro quedó por debajo de las expectativas de la Casa Rosada, que en las horas previas difundía bocas de urna que le daban entre el 30 y el 35%.

Vidal celebró minutos después de las 22:00 en el búnker de Juntos por el Cambio instalado en el predio de Costa Salguero, acompañada por la plana mayor de la coalición opositora, entre ellos Horacio Rodríguez Larreta, Mauricio Macri y los candidatos que compitieron este domingo.

"Sabemos que esta no es una elección definitiva. Esta noche hubo un primer paso, esta noche algo cambió, algo empezó a pasar. Esta noche empezamos a ver cómo millones de argentinos a pesar de las angustias fueron a las urnas y dijeron queremos algo distinto, no pudieron con nosotros", sostuvo la ex gobernadora.

Previamente, en su mensaje, dijo: "Esta noche los votos dijeron falta menos para tener un bloque que impida la mayoría oficialista y defienda la Constitución y la República ".

Y agregó: Ustedes lo saben, yo lo sé y el kirchnerismo lo sabe. Falta menos".

Por último, convocó a la gente a participar en las generales: "Sepan que los vamos a convocar una y mil veces, que están incluidos en este camino. Queremos que nos den como equipo una nueva oportunidad de cambiar las cosas, pelear, elegir y levantarse vale la pena, quedarte al costado del camino nunca es opción", señaló.