Primer día sin casos de coronavirus en el laboratorio del Hospital Posadas

El Laboratorio de Virología del Hospital Nacional Posadas no detectó ayer ningún nuevo caso de coronavirus por primera vez desde la llegada de la pandemia al país, un hito que se registró tras la sostenida baja en el número de muestras procesadas durante septiembre y la merma en la positividad, según informó ayer el Ministerio de Salud.

“Este dato está alineado con la importante disminución de la cantidad de personas infectadas con el virus Sars-Cov-2 desde hace 15 semanas consecutivas que se da en todo el país, así como un descenso en la ocupación de camas en las Unidades de Terapia Intensiva”, indicó la cartera de Salud en un comunicado.



En este sentido, destacó que, mientras “en el pico de la pandemia en el país el laboratorio procesaba 300 muestras diarias con una positividad de hasta 80 por ciento, en las últimas semanas las muestras bajaron a 100, con un 10 por ciento de positividad”.

Asimismo, señaló que, “desde hace 15 semanas, la Argentina registra un descenso sostenido del número de infectados por el virus Sars-Cov-2”.



La jefa del Laboratorio de Virología del Posadas, Graciela Cabral, dijo que el descenso “también se observa en la cantidad de personas que se presentan con síntomas compatibles con Covid-19 en el establecimiento” y “con la disminución de internados por esta enfermedad, lo que se traduce en una reducción del número de muestras y de casos positivos”.



Cabral detalló que, en los momentos críticos, se procesaban 300 muestras diarias en las que entre el 50 y el 80% resultaban positivas, mientras que en las últimas semanas las muestras bajaron a 100, por la disminución de la demanda, con un 10 por ciento de positividad hasta llegar a ayer a no encontrar ningún caso.

“Veníamos observando la disminución con días en los que detectamos dos o tres casos y ayer ninguno resultó positivo. Fue una grata sorpresa”, afirmó Cabral, quien destacó “el trabajo de todos” y “los efectos de la vacunación”, pero pidió no bajar la guardia y sostener los cuidados.



En ese contexto, de descenso de casos, la ciudad bonaerense de Bahía Blanca registró por tercer día consecutivo menos de 30 nuevos contagios de coronavirus.

El Comité de Contingencia para el coronavirus informó ayer que en 24 horas “se registraron 24 casos nuevos, con 48 recuperados y un fallecimiento, que en realidad corresponde al 9 de septiembre”.



Según se destacó, por tercer día seguido se registraron menos de 30 casos positivos, ya que el jueves hubo 28 y el miércoles el mismo número. En cuanto a la situación hospitalaria se indicó que en cuidados intensivos, “de un total de 82 camas, 37 están ocupadas, 4 de ellas con casos confirmados”.