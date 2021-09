El Estado cobrará desde hoy el peaje de la Hidrovía

Ayer fue el último día que rigió el sistema de concesión por cobro de peaje, que estuvo vigente durante los últimos 26 años en la Hidrovía, la vía navegable troncal Paraná-Paraguay. Desde hoy la Administración General de Puertos (AGP), que depende del Ministerio de Transporte, tendrá la responsabilidad de mantenerla operativa y se encargará de cobrar los peajes a quienes transiten ese recorrido.

Los barcos de carga que circulen por la Hidrovía deberán abonar un canon de USD 3,06 por tonelada transportable. Deberán depositar el dinero en una cuenta en el Banco Nación creada especialmente para este fin.

En medio de la peor bajante del Paraná en 45 años, la AGP aún no despejó algunas incertidumbres. El Estado no tiene capacidad operativa ni para encargarse del dragado y balizamiento que se requiere en la Hidrovía. Transporte había prometido una licitación “corta”, de 12 meses, para determinar las empresas que podían encargarse de esas actividades.



Sin embargo, hasta ayer no se comunicó si tiene listos los pliegos para los operadores de los próximos 12 meses. Se cree que se recurrirá a una contratación directa. La concesión de la Hidrovía estaba en manos de una asociación entre la belga Jan De Null y la nacional Emepa. Esas empresas se separarán, y De Null seguiría a cargo del dragado, según fuentes oficiales y privadas. Para el balizamiento, hay conversaciones con distintas empresas.



Sin demasiado apoyo del sector exportador que utiliza la autopista fluvial, que dice que la concesión definitiva debería haber estado en marcha desde el 30 de abril, cuando finalizó el contrato de Hidrovía S.A., esta iniciativa tiene un problema a la vista: durante un año, o lo que dure el trámite para poner en marcha la licitación y adjudicarla, no se harán las obras de profundización que se necesitan para que el calado se ajuste a la navegabilidad de los barcos de gran porte. Eso cobra todavía más relevancia en tiempos de bajante del Paraná, en los que los barcos son más chicos o no salen con carga completa encareciendo los costos.

El Gobierno anunció que va a trabajar con las provincias y distintos interesados y especialistas para elaborar los pliegos definitivos. Algo que hasta ahora no registró mayores avances.



Un nuevo Ente de Control y Gestión de la Vía Navegable será el encargado de organizar la licitación larga y establecer las nuevas pautas en los pliegos. “Deberá determinar la delimitación de los ríos, canales, zonas, tramos, trazas y secciones en las que se conformará o segmentará la vía navegable troncal, para que dichos tramos en cualquier momento se puedan afectar o desafectar respecto del alcance y el objeto del contrato, total o parcialmente, en relación con los distintos servicios que se prestan en los mismos”, consignan fuentes oficiales. También se va a revisar la tarifa del peaje.