En la previa de las PASO, el dólar blue cotiza con una ligera baja

El dólar blue anotaba este mediodía su segunda baja consecutiva, y se ofrecía a $186, a solo dos días de las elecciones primarias. En el mercado paralelo, la divisa acumula una suba de $4,50 en lo que va de septiembre: la cotización más alta se registró el miércoles último, cuando trepó a $187,50. Entre el jueves y este viernes, bajó $1,50 y se aleja del récord histórico de $195, que alcanzó en octubre del año pasado.

En tanto, el dólar mayorista gana avanzada $0,40, a $98,09, y la brecha con la cotización libre se ubicaba en el 89,6%. El dólar oficial, en promedio, subía este viernes a $103,70, mientras que el ahorro o solidario se ofrecía a $170,36. El contado con liquidación cotizaba a $172,74 y el Bolsa o MEP, a $172,32.

En la rueda anterior, el Banco Central volvió a desprenderse de divisas para contener la demanda en el mercado de cambios: fueron U$S 90 millones. A lo largo del mes, la autoridad monetaria destino alrededor de U$S 500 millones de las reservas, que el jueves finalizaron en U$S 45.726 millones.

Frente a este panorama, el ministro de Economía, Martín Guzmán, insistió en que la situación del país es "robusta" para evitar cimbronazos con el dólar. "Al tipo de cambio oficial lo hemos planteado con un sendero depreciatorio en el año de alrededor de 24%, que se viene cumpliendo", enfatizó el funcionario.