Perotti apuntó contra Frederic y advirtió que no entiende lo que pasó en Santa Fe

El gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, lanzó críticas a la ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, y afirmó que no se siente acompañado por sus políticas, en medio de la escalada de violencia en la provincia.

Al ser consultado sobre si sentía el respaldo de la Nación, Perotti señaló: "Mirá, voy a ser muy honesto con ustedes, como lo soy habitualmente, y directo. Uno siente ese compromiso en las expresiones del Presidente (Alberto Fernández), las mismas expresiones que tuvo el Presidente aquí en Rosario cuando, refiriéndose en distintos momentos a la situación, a nuestra preocupación por la seguridad, dijo 'la Argentina no puede permitir que esto pase, la Argentina no puede permitir que esto esté pasando en parte de su territorio' y me parece que la ministra no entiende a la perfección lo que el presidente está diciendo".

"Está diciendo 'hay una situación diferente, que requiere de una presencia y un acompañamiento porque lo que allí acontece no es lo mismo que pasa en cualquier otra jurisdicción nacional'. Lo que uno desea fervientemente es que esa situación se alinee claramente en favor de esta situación que la Argentina no puede permitir, quizás, en muchos tiempos, los santafesinos no podíamos resolver nuestros problemas de inseguridad", expresó el gobernador peronista.

En medio de la crisis de seguridad en Santa Fe, a tres días de las PASO, en declaraciones radiales Perotti sostuvo que "la gravedad de lo que hay que enfrentar no es una cuestión de guapos, de 'me la banco solo'".

"La dimensión de lo que se ha permitido en tantos años ha llevado a que esas bandas, como comenzaron, se conviertan en organizaciones criminales, y nosotros tenemos y necesitamos ayuda mientras vamos reconvirtiendo una institución policial, que tiene un compromiso diferente en estos últimos tiempos, pero tiene mucho por mejorar, por capacitarse y por equiparse, y mucho tránsito para recupera la confianza de la ciudadanía, por lo cual me parece que en esto no hay titubeos: si se necesita ayuda, se necesita ayuda, y ayer llegaron refuerzos, entonces cuando aparecen estas explicaciones de querer comparar, no se compara lo que nos pasa a nosotros, y la necesidad de acompañamiento y de ayuda es la que entiende el Presidente", indicó.

Y advirtió: "Ojalá la ministra lo entienda en la misma dirección y nos acompañe con todo lo que se necesita para que la Argentina supere esta situación difícil que se da en una parte de nuestro territorio".