Fuerte choque por el plan para anular indemnizaciones

El PRO presentó ayer un plan legislativo para convertir en ley un sistema de seguros que reemplace a las indemnizaciones, iniciativa que fue respaldada por el jefe de Gobierno porteño, pero que, sin embargo, recibió como respuesta un fuerte rechazo por parte del Gobierno y un amplio arco político.

Se trata de un proyecto de ley que presentó hace veinte días el diputado nacional del PRO Héctor Stefani en la Cámara Baja.



Horacio Rodríguez Larreta, se pronunció a favor de la eliminación de la indemnización por despido para ir hacia un sistema de seguros, como utiliza el gremio de la construcción y aseguró que “claramente hay que ir de la indemnización a un seguro”, según manifestó en declaraciones al programa Intratables de América TV, del que participó junto a la primera precandidata a diputada nacional por Caba y exgobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal.



En ese marco, Rodríguez Larreta señaló: “Hay que tener en cuenta los trabajadores actuales y los millones y millones que hoy no consiguen un trabajo, porque nadie toma un empleado en Argentina con un sistema como este. No dijo que hay que sacarlo de un día para el otro”.

“Hay que ir yendo a un sistema como, por ejemplo, el de la construcción en la Argentina, donde hay algo más parecido a un seguro que a tener que pagar una indemnización”, dijo y agregó que “incluso para el trabajador termina siendo mejor”.



“Es un buen sistema que ya funciona en este país, que tenemos que estudiar como podemos generalizarlo a otros sectores. No es el sistema de Suecia o Dinamarca, es de acá, de la industria de la construcción, ya esta probado. Claramente hay que ir de la indemnización a un seguro”, concluyó el jefe de Gobierno porteño.



El presidente Alberto Fernández cuestionó ayer los dichos del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, sobre la necesidad de eliminar las indemnizaciones por despido, y señaló que el dirigente opositor manifestó esa postura porque, para Juntos por el Cambio (JxC), “trabajar es un costo”. “Para nosotros está el capital y el trabajo, que se asocian a un proyecto común”, subrayó el mandatario desde Mar del Plata.



Por su parte, el secretario general de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), Hugo Godoy, expresó que Larreta, “promueve mecanismos de despidos generalizados y de multiplicación y crecimiento de la precariedad en lugar de generar empleo digno y decente, como lo reclama la OIT”. Al tiempo que la diputada nacional del Frente de Izquierda y los Trabajadores Unidad (FIT-U) por la Ciudad de Buenos Aires Myriam Bregman ironizó: “A Larreta se le ocurrió una idea: terminar con la indemnización por despido. Así nomás”, escribió en Twitter.