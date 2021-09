Con tres actos simultáneos en Junín, Mar del Plata y Bahía Blanca, el FdT cerró la campaña bonaerense

El presidente Alberto Fernández y el gobernador bonaerense, Axel Kicillof ( en Mar del Plata); el titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa (en Junín) y Máximo Kirchner (en Bahía Blanca), cerraron hoy la campaña bonaerense del Frente de Todos (FdT) con tres actos simultáneos, en los que vaticinaron un apoyo "contundente" al oficialismo en las PASO del próximo domingo.

Fernández cuestionó los dichos del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, sobre la necesidad de eliminar las indemnizaciones por despido, y señaló que el dirigente opositor manifestó esa postura porque, para Juntos por el Cambio (JxC), "trabajar es un costo".

"Para nosotros está el capital y el trabajo, que se asocian a un proyecto común", subrayó el mandatario desde Mar del Plata, donde cerró el acto de campaña del Frente de Todos de cara a las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) del domingo, junto al gobernador, Axel Kicillof, y los candidatos a diputados, Victoria Tolosa Paz y Daniel Gollan.

En otro tramo de su discurso, el primer mandatario aseguró que el salario no perdió valor durante la pandemia porque "el Estado estuvo presente" y sostuvo que el Gobierno "no cree en una economía en la que el ajuste lo hagan los que trabajan".

Fernández aseguró también sentirse"orgulloso" de haber "salvado miles de pymes y el trabajo de los argentinos" durante la pandemia de coronavirus, y que su Gobiernonunca tuvo "el dilema de la salud y la economía" y dijo que esa dicotomía "la tendrán otros" porque "nosotros sabemos que la vida vale mucho", al repasar las acciones que llevó adelante el Estado nacional junto a la provincia para enfrentar la pandemia de coronavirus.

Antes, la primera precandidata a diputada Victoria Tolosa Paz aseguró que el FdT siente "la responsabilidad de lo hecho" y adelantó que "la reafirmación del rumbo va a ser contundente" porque los argentinos "no quieren mirar atrás",al país de "la fuga, la especulación, los paraísos fiscales y el club de los mentirosos".

"Prima la esperanza" del fin de la pandemia gracias a que hubo "un Estado presente" y a que "se cuidó la vida" y también "a los trabajadores", añadió.

Renacimiento

En tanto, Kicillof pidió que cada voto del próximo domingo en las PASO "sea para la reconstrucción y el renacimiento de la provincia de Buenos Aires, por una Argentina con producción y empleo".

"Queremos poner a la provincia en la senda de la proyección, de la producción y volver a generar trabajo, el que se perdió por el gobierno de (Mauricio) Macri y por la pandemia. Hay que poner un voto para no volver para atrás. Llamamos a nuestro pueblo para que cada voto sea un paso más para la reconstrucción y el renacimiento de la provincia", resaltó.

En su discurso, el gobernador subrayó que desde el FDT "invitamos una y mil veces a debatir" a la alianza opositora Juntos por el Cambio (JxC), pero los precandidatos de esa fuerza "no quieren discutir, debatir ni explicar lo que piensan".

"No quieren debatir propuestas porque no las tienen, porque cuando se les pide autocrítica dicen que no se arrepienten de nada, que harían lo mismo pero más rápido, más profundo y más doloroso", expresó.

Al respecto, Kicillof apuntó: "Hoy estamos con una oposición que ha hecho, primero, en el 2015, una campaña que denominamos la de la estafa electoral, en la que le dijeron y prometieron a cada uno lo que querían oír, como que nadie iba a perder ningún derecho o que iban a sacar el Impuesto a las Ganancias".

"Esta es la base por la que hoy no quieren debatir, porque están instrumentando una nueva estafa electoral marca 2021, donde buscan esconder a la cabeza de ese proyecto que no cumplió una sola promesa e hizo todo lo contrario", destacó.

Agregó que "empezaron por esconderlo a Macri, a hablar de halcones y de palomas, pero cuando debían definir candidaturas metieron en la coctelera a ver si logramos que olvidáramos que quien preside la lista de capital fue la gobernadora que hizo un desastre en la provincia", sostuvo sobre la exmandataria María Eugenia Vidal.

"No les hablo de algo que pasó en el '70 o el '80, ellos buscan que se olviden de algo que pasó hace dos años e incluso esperan que la gente olvide lo que fue la pandemia", planteó ante el auditorio y añadió: "Los llamamos, les pedimos, colaboren, ayuden y no consiguieron una vacuna. En cambio se dedicaron a criticarnos, cuando en diciembre empezamos a vacunar y hoy somos el 18° país con más vacunas de más de 200 países".

Kicillof pidió además que "cuando vayan a votar acuérdense que nos decían que no habían vacunas mientras llegaban los aviones. Hoy gracias a la vacuna hay 51 municipios de la Provincia donde hace 7 días nadie muere de Covid".

El gobernador enumeró las medidas adoptadas por los Gobiernos nacional y provincial para afrontar la pandemia y consideró que las críticas de la oposición no son contra el oficialismo sino "contra la autoestima y al solidaridad del pueblo bonaerense y de los argentinos que pusimos todo para que haya menos daño y menos muerte pese al desastre que recibimos".

Aseguró además que en el 2019 "los argentinos dijeron nunca más a un modelo de abandono del Estado, de neoliberalismo y de fuga" que implementaron Macri y Vidal "porque ya vieron lo que ocurrió cuando gobernaban".

Por último, Kicillof cargó contra el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, porque "pretende eliminar la indemnización por despidos, lo que significa una flexibilización laboral que, en economía, es baja de salario y despidos".

"Lo hicieron cuando eran Gobierno y lo van a hacer ahora en el Congreso también", alertó el mandatario bonaerense.

En Junín

Por su parte, Massa señaló que en las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) del domingo se vota "entre un país de todos o un país para pocos".

"Hay dos boletas: en una estamos los que soñamos con un país libre y desendeudado, en la otra, los que endeudaron a la Argentina en una forma impagable", aseguró el legislador en su discurso.

Desde el Club Argentino, Massa expresó: "El domingo votamos entre un país de todos o un país para pocos. El domingo hay dos boletas que definen qué modelo de país queremos, qué Congreso y qué país vamos a tener. Votamos entre un país de todos o un país para unos pocos".

El exintendente de Tigre enfatizó que "en cada boleta hay un modelo de país" y recordó que el Frente de Todos cree en "la educación pública, gratuita, con la tecnología como eje central, frente aquellos que recortaron fondos de universidades, jardines y el Conectar Igualdad y le sacaron la posibilidad a nuestros pibes de estar conectados durante la pandemia".

"Vemos una Argentina con dos pandemias, la pandemia económica de un Gobierno que apostó por la especulación financiera y la pandemia sanitaria que cambió definitivamente nuestras prioridades", añadió.

En ese sentido, Massa valoró "el esfuerzo de los millones de argentinos que a lo largo de este tiempo, entendiendo el esfuerzo que representaba tomar decisiones para proteger al vida, la salud, el trabajo y el equilibrio social, con un Gobierno que no tenía crédito, puso el cuerpo y el alma para sacar a la Argentina de ese pozo en el que había caído".

También recordó al fallecido exministro de Transporte e intendente de Junín, Mario Meoni, y dijo que "seguramente cada uno de los vecinos van a tratar de seguir consolidando su legado".

"Vamos a salir como hemos salido una y mil veces los argentinos, vamos a ir a votar por Alberto, por Axel, por los intendentes y por el futuro", concluyó Massa.

Lo acompañaron en Junín los precandidatos a diputados nacionales Mónica Litza, Micaela Morán y Jorge D' Onofrio; los ministros nacionales Gabriel Katopodis (Obras públicas) y Alexis Guerrera (Transporte); Malena Galmarini, presidenta de AySA; Luana Volnovich, titular del PAMI; y los diputados Cecilia Moreau y Carlos Selva; entre otros.

En Bahía Blanca

Desde Bahía Blanca, el presidente del bloque de diputados nacionales del Frente de Todos, señaló hoy que "hay que integrar a la Argentina y revertir las asimetrías sociales y económicas", al participar desde Bahía Blanca del cierre de la campaña de ese espacio en la provincia de Buenos Aires.

Luego de pedir un minuto de silencio para recordar "el dolor y la pérdida que generó la pandemia en las familias argentinas", el legislador destacó "el esfuerzo realizado por el oficialismo para que a nadie le faltara una cama y un respirador en Buenos Aires y en el país".

"Fue todo muy doloroso, hubo mucha muerte, pero se trabajó lo mejor que se pudo y sin descanso para que a nadie le faltara nada. Por eso es muy difícil comprender que quienes tenían la responsabilidad de gobernar no quisieron abrir hospitales para que la gente accediera a la salud, y que ello fuera reafirmado como un acto de valentía", remarcó.

Además, recordó que "hoy se cumplen 30 años desde que Néstor obtuvo el triunfo electoral que lo llevó a la gobernación de Santa Cruz, desde donde comenzó a construir el camino a la Presidencia".

"Recuerdo cuando en Olivos hablábamos y siempre lo primero que miraba en 2003 eran los números de la desocupación, porque como siempre dice Cristina, asumió con más desocupados que votos", expresó.

En ese sentido añadió que "algunos dirigentes se enamoran de los números de la macro economía pero se olvidan de los hombres y mujeres, del trabajo que es el indicador que permite que un país crezca de manera digna".

"Necesitamos llegar a todos y trabajar para eso, no esperar a que derrame; y hoy pensaba en esos números de desocupación tan altos y escuchaba al jefe de gobierno, Rodríguez Larreta que tiene una idea, siempre la misma, suspender las indemnizaciones de los trabajadores despedidos", aseveró.

Máximo Kirchner advirtió que "eliminar las indemnizaciones no va a generar más trabajo" y pidió que que recuerden "los indicadores de empleo que dejó Cristina en diciembre de 2015".

"Esto debemos discutir y debatir en Argentina hoy, y debemos para ello abandonar la comodidad de la queja y construir organización", completó.

"Les pido que participen, todos y todas son necesarios. Tienen que ser parte de la comunidad, tener ganas de transformar la vida de su barrio, su provincia y su Nación", arengó.

Por último, cuestionó a quienes piden integrar la Argentina al mundo pero profundizan las asimetrías internas, transfiriendo recursos a la Capital Federal en detrimento de las provincias a las cuales obligaron a endeudarse mientras bajaban la deuda en moneda extranjera en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

"Los jefes de gobierno porteño, Fernando de La Rúa, Mauricio Macri y ahora Larreta, creen que la Argentina es como la ciudad. Y Argentina es mucho más, es como Bahía Blanca, es como Mar del Plata, como Junín, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Corrientes...tenemos que construir un país integrado, trabajarlo, pensarlo, y organizarnos para poder llevarlo adelante", concluyó.