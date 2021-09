Santilli y Manes compartirán búnker en La Plata para esperar los resultados de las PASO

Los precandidatos a diputados nacionales de Juntos Diego Santilli y Facundo Manes, que en las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) liderarán listas separadas, acordaron hoy compartir búnker el próximo domingo en La Plata, a fin de exhibir una foto de unidad que ayude a evitar una eventual fuga de votos en las elecciones generales.

"Gracias @ManesF por la invitación a tu búnker, ahí estaré. Lo más importante siempre es consolidar la unidad de nuestro espacio. A partir del 13 de septiembre vamos a estar JUNTOS trabajando para darle una alternativa a los bonaerenses que tan cansados están de los atropellos", tuiteó Santilli, quien hasta este martes tenía pensado montar su centro de campaña en Costa Salguero.

A través de un comunicado, desde el sector de Manes habían propuesto unificar la sede para aguardar los resultados electorales, y también allí justificaron la preferencia por montar el búnker en La Plata en lugar de hacerlo en la Ciudad de Buenos Aires.

Alegaron que la preferencia se debe a que la del domingo es "una elección de precandidatos de la provincia de Buenos Aires" y agregó: "Esta propuesta cumple con el doble objetivo de fortalecer la unidad política de la coalición y la autonomía política del distrito".

"Los dos principios son igual de importantes para quienes integran la lista Dar el Paso", resaltó el comunicado, en una sutil alusión al origen porteño de Santilli y a la presencia del jefe de Gobierno de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, en su campaña.

No obstante, la lista "Dar el Paso" sostuvo que "es tiempo de dar una señal clara a la sociedad" y mostrar que "en Juntos conviven diferentes visiones", y concluyó: "Esta propuesta prioriza la unidad y los denominadores comunes en la búsqueda de superar los problemas estructurales que tienen nuestra provincia y nuestro país".

El café del día después

En los últimos días, antes de acordar un búnker conjunto, Manes había afirmado que, aunque decidieran mostrarse separados en la noche de las elecciones, al día siguiente estarían "tomando un café, pase lo que pase".

En la misma línea, Santilli expresaba: "La gente va a decidir y después vamos a trabajar juntos, yo voy a hacer todo lo que tengo que hacer para que estemos juntos, le toque a quien le toque".

Sin embargo, luego de esos gestos, el precandidato de la UCR en la interna de Juntos volvió a subir la tensión el último lunes al afirmar que "la Ciudad está acéfala con Larreta y Santilli de campaña".

Tras graficar que su sector está "con dos escarbadientes contra dos aparatos políticos muy fuertes", Manes señaló: "Hubo una campaña de desprestigio fenomenal en mi contra y sospecho que viene de aquellos que me pidieron que juegue con ellos. No queremos que el domingo el bunker esté teñido de un solo color. No queremos que esté teñido de amarillo".

Fiel a su estilo, Santilli rechazó este martes las críticas al afirmar en diálogo con Esta Mañana, el programa que conduce Luis Majul en Radio Rivadavia, que "la Ciudad está muy bien atendida", pero sin ir al choque con su adversario para las PASO.

"Me siento muy agradecido por el compromiso y el acompañamiento de Horacio. La Ciudad tiene el trabajo de un equipo, que está todo el día trabajando", señaló el ex vicejefe de Gobierno porteño al tiempo trató de bajar el tono de la disputa: "Vamos a estar trabajando juntos después de la primaria. Tenemos que insistir hacia resolver los problemas de la gente".