Rodríguez Larreta se suma a la polarización: "No veo el país que ve el Presidente"

El Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta afirmó no compartir la mirada de país que describe Alberto Fernández, y aseguró: “El crecimiento del que habla el Presidente no se ve en las recorridas. La gente no consigue trabajo”.

En esa línea, el dirigente del PRO declaró en diálogo con Eduardo Feinmann, para Radio Rivadavia, que el gran problema del país es la falta de empleo. “Estoy muy preocupado, por eso nuestra campaña se enfoca en cómo generar trabajo”, afirmó.

En referencia a los dichos de Sergio Massa sobre la oposición, Larreta sostuvo que el gobierno conducido por Alberto Fernández no ha realizado ningún llamado a la oposición. “Cuando me convocaron para coordinar temas de Covid siempre fui, porque no tengo dudas en coordinar esfuerzos”, sumó. “El Presidente cada vez que agarra el micrófono cuestiona a la oposición. Echa culpas en otro lado”, señaló el jefe de gobierno de la ciudad.

El momento es ahora: faltan días para una elección clave. Con @mariuvidal, @emmaferrario, @martintetaz, @pau_oliveto, @HernanLReyes e @inesparry hoy recorrimos Barracas, Nueva Pompeya y Villa Soldati para encontrarnos con muchos vecinos que tienen un enorme compromiso. pic.twitter.com/2gb43Ghlap — Horacio Rodríguez Larreta (@horaciorlarreta) September 6, 2021

Por otro lado, Larreta afirmó que en las recorridas en el marco de la campaña electoral detectó que la sociedad demanda trabajo, seguridad, que los niños puedan asistir a las escuelas y la vacunación. "Los chicos tienen que estar en las aulas. El tema de la educación es desesperante", sostuvo.

Para finalizar, el funcionario declaró que en las próximas elecciones, la sociedad debe decidir "qué país quiere", y en línea con los ejes de su campaña, finalizó: "Basta de un gobierno que no quiere a los chicos en las escuelas. Basta de la inseguridad. Basta de un país que no genera laburo. Basta de los avances del gobierno".