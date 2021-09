La interna en Córdoba divide a Macri y Bullrich, y Rodríguez Larreta busca hacer equilibrio

Mauricio Macri no descartó irse a vivir a Córdoba, el distrito que mejor lo trata electoralmente, aunque no irá antes de las PASO. El expresidente estará hoy por la tarde en Bahía Blanca para mostrarse una vez más con Diego Santilli. En la provincia mediterránea decidió evitar su presencia en la interna recalentada de Juntos por el Cambio. El expresidente apoya la lista encabezada por Mario Negri y Gustavo Santos, pero no solo hay dirigentes del Pro en otra boleta, sino que la dispersión incluye a referentes nacionales: Patricia Bullrich respalda a Luis Juez y a Rodrigo de Loredo, y Horacio Rodríguez Larreta se declara prescindente.



“Me siento tan cordobés”, declaró Macri en su intento de impulsar a Santos, su exministro de Turismo al que busca instalar como próximo candidato a gobernador. Lo hizo en entrevistas en las que también elogió a Negri por su rol como titular del interbloque de Diputados. Bullrich, en cambio, expresó su aval a Juez con las presencias de Florencia Arietto y Maximiliano Guerra, dos dirigentes de su espacio que viajaron a la provincia. “Es momento para los que no son tibios”, disparó Arietto. Desde el sector de la titular del Pro aseguraron que hubo un acuerdo para que ninguno fuera a Córdoba en la etapa final de la campaña.