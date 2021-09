Exportaciones de carne: el campo endurecerá las protestas tras las PASO

La Mesa de Enlace prevé endurecer las medidas de protesta contra el cepo a las exportaciones de carne vacuna, pero recién después de las elecciones PASO del próximo domingo.

Así lo indicó el presidente de la entidad cooperativista Coninagro, Elbio Laucirica, en declaraciones a la agencia NA.

El dirigente dijo que se movilizarían "ante la falta de respuesta del Gobierno", a pesar de que las entidades agropecuarias están "abiertas al diálogo y al consenso".

Los presidentes de las cuatro entidades agropecuarias que conforman la Mesa de Enlace convergerán en la Sociedad Rural de Jesús María en Córdoba el próximo jueves, para un encuentro con productores de otros puntos del país.

"Si bien no se descarta un cese de comercialización y movilizaciones, hasta después de las PASO no vamos a tomar ninguna decisión para no mezclarnos con el sistema partidario tanto de la oposición como del oficialismo", explicó Laucirica.

El presidente de Coninagro destacó que impulsaron conversaciones con el Gobierno para resolver el problema ganadero, cuya suspensión de exportaciones en el 50% fue extendido hasta el 31 de octubre próximo.

"Se habla de conformar un Plan Ganadero y está la letra chiquita para hacerlo, pero tampoco se avanza en ese sentido", se quejó.

Los integrantes de la Mesa de Enlace se reunieron con distintos gobernadores y dijeron que "de todos recibimos apoyo".

"Queremos tomar medidas en conjunto con los diferentes sectores económicos de la sociedad", explicaron.

La Mesa de Enlace ya mantuvo un encuentro con productores el martes pasado en la Sociedad Rural de Santa Fe, y está buscando consensos para lanzar medidas de fuerza después de las PASO.

Laucirica dijo que el cierre de las exportaciones "no es lo que ha generado cierta estabilidad en los precios en el mostrador, mientras en las carnicerías bajaron los valores un poquito".

Señaló que "el 80% de la carne que se produce va al mercado interno y el 20% restante a la exportación, que ahora está abierta sólo la mitad. Por lo tanto quedaría sólo el 10% que es vaca conserva que no se consume en el país. Ese 10 por ciento no es responsable de la estabilización de los precios al consumo".

"El precio de la carne se ha estabilizado porque no hay ventas, ya que se ha derrumbado el poder adquisitivo de la gente por la inflación, la alta carga fiscal y la pobreza", advirtió.

Sobre las protestas que podrían decidir si el Gobierno no da marcha atrás con la suspensión parcial de las exportaciones, consignó que las bases consultadas coinciden en que "el cese de comercialización afecta también a los productores".

Los productores reclaman medidas de protesta, afirmó, al insistir en que el "problema no es sólo del campo, sino de la sociedad en su conjunto".