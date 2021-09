Vidal pidió a los porteños que "vayan a votar" en las PASO "para frenar al kirchnerismo"

La precandidata a diputada nacional María Eugenia Vidal instó a los porteños que el próximo domingo voten en las PASO, al destacar que "es una elección para frenar al kirchnerismo" y pidió que concurran sin temor porque están "garantizados" los protocolos sanitarios.

Vidal inició la última semana antes de las PASO con el primer cierre de campaña en el sur de la ciudad, mediante una recorrida por los barrios de Mataderos, Liniers, el complejo Piedrabuena y Soldati, a través de caminatas por los centros comerciales y encuentros con militantes y vecinos del lugar. La exgobernadora les dijo a los ciudadanos que "votar es seguro" alegando que "el equipo de Fernán Quiros ha trabajado mucho para garantizar los protocolos sanitarios en todas las escuelas".

"Les pedimos a todos que vayan a votar este domingo porque la resignación es el peor camino. Cuando bajas los brazos y te quedas parado, ahí es cuando te atropellan y te llevan puesto. Ésta es una elección para frenar al kirchnerismo", enfatizó la precandidata de Juntos por el Cambio.

Además, precisó en declaraciones radiales: "Esta elección se mide por cantidad de diputados y nuestro objetivo es que el kirchnerismo no tenga mayoría en la cámara de diputados. En la ciudad tenemos el desafío de renovar 10 diputados, hay que obtener el 60% de los votos. Es la elección más difícil y desafiante y por eso decidí ser candidata en este distrito".

Vidal, expresó además que su espacio tiene "23 propuestas concretas para llevar al Congreso" y dijo: "Somos un bloque de 115 diputados que durante el último año no quiso votar la expropiación de Vicentin, no quiso votar superpoderes, no quiso votar reforma judicial o al procurador y además queremos imponer una agenda distinta, hay un camino posible".