Continúa baja la producción de gas

La producción argentina de gas se mantiene por debajo de 2019, lo que obliga al gobierno a un mayor gasto para financiar las importaciones, sin que todavía tenga impacto pleno el Plan Gas lanzado para aumentarla, según especialistas en energía.

El economista Julián Rojo, del Instituto Argentino de Energía General Mosconi (IAE), explicó que la producción de gas "venía cayendo desde mediados de 2019 de manera tendencial, y la pandemia aceleró la caída".

"Hubo 16 meses de reducción interanual de la producción e YPF es la compañía que más redujo la extracción del fluido, mientras solo dos empresas producen más que hace dos años", agregó.

Según Rojo, la situación obligó a la Argentina a volver a importar gas como no sucedía desde 2018, porque la producción local apenas crece para abastecer la demanda.

El Gobierno puso en marcha un plan de estímulo al sector, que rige desde mayo último, pero las empresas todavía están extrayendo menos gas que en 2018 y 2019. No obstante, Rojo destacó que "las cifras son mejores que las de 2017".

La producción de gas de julio fue de 130,7 millones de metros cúbicos (m3) diarios, un 9,4% menos que en igual mes del 2019, cuando las empresas obtuvieron 144,4 millones de m3, un récord que no se alcanzaba desde 2006.