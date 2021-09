Alberto: “Nadie defiende más a la clase media que nuestras políticas”

A días de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), el presidente Alberto Fernández encabezó ayer un acto en el Parque Industrial Hudson, en el partido bonaerense de Berazategui, donde reivindicó su gestión y aseguró que las políticas del Gobierno son las que “más defienden a la clase media”.



“La clase media en la Argentina nació con las políticas de Perón y de Evita. Nadie defiende más a la clase media argentina que nuestras políticas, porque cuando defendemos el empleo, a las pymes y al pequeño comerciante defendemos a la clase media. Lo hicimos y lo vamos a seguir haciendo, porque estamos convencidos de que es lo que la Argentina necesita”, aseguró el jefe de Estado en tono electoral.





Y siguió: “La preocupación de los que somos peronistas es siempre la misma: lograr que el país crezca, produzca, tenga educación, salud y trabajo. Concebimos a una sociedad que necesita indefectiblemente de un Estado presente que acompañe el estudio de los argentinos en la niñez; el trabajo en la juventud y la madurez; y también a los adultos mayores con una presencia firme”.



Asimismo, Fernández no desaprovechó la oportunidad para lanzar duras críticas a la oposición, al considerar que, por el contrario de sus ideales, “un país desindustrializado genera lo que vivimos hasta 2019: empresas cerradas, pérdida del trabajo y desilusión”. También acusó al Gobierno del expresidente Mauricio Macri de haber multiplicado los planes sociales y agregó sobre este tipo de ayuda estatal: “Si alguien piensa que nosotros estamos felices con los planes sociales, sepan que no. Nosotros vamos a estar felices cuando todos los argentinos tengan un puesto de trabajo. La solución de la pobreza es el trabajo, no los planes”.