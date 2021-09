Chicana electoral de Cafiero y Macri: de limitado a golpista

Después de que el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, apuntara contra el expresidente Mauricio Macri y lo acusara de promover la interrupción de un mandato constitucional, el exmandatario cruzó al funcionario de Gobierno y lo tildó de “limitado”.

“¿Ese disparate dijo? Ya he dicho que es un hombre limitado, y busca agua donde no la hay. Nosotros creemos realmente en el voto de los argentinos”, replicó Macri.

“Claramente dijimos que frente al nivel de atropello, de mentira, de ineptitud, tenemos que ir a votar y decir basta. Que ellos entiendan que este tipo de política no va a tener argentinos acompañándola”, aclaró el exmandatario.



Y, categórico, disparó: “Cafiero entiende poco y quiere defender lo que a él le conviene”. Por otro lado, Macri se refirió a lo largo de la entrevista a la gestión del Gobierno y criticó su manejo en torno a la adquisición de vacunas.

“Dijeron que iban a volver mejores y han vuelto más autoritarios, más prepotentes, más mentirosos y más inmorales que nunca. Porque se vacunaron primero, además de no haber comprado todas las vacunas. Mi hija Antonia hubiese dicho ‘papá, compremos todas si no sabemos cuál va a llegar primero’. Eso ocasionó la muerte de decenas de miles de argentinos”, concluyó al respecto.

La acusación de Cafiero

Santiago Cafiero acusó por Twitter a Macri de “promover la interrupción de un mandato constitucional” y llamó los demás espacios políticos a “expresarse con firmeza” sobre sus dichos.

“Si nos encontramos con que una mayoría de los argentinos decimos basta, eso va a generar una recuperación de la esperanza. Un aire nuevo el lunes (tras los comicios del domingo 12 de septiembre). O cambian o se van a ir, con el tiempo se van a tener que ir porque han perdido el apoyo”, dijo Macri y en respuesta a esta declaración fue que el funcionario kirchnerista hizo la denuncia.

“El expresidente Macri dijo en @radiomitrecba que el Gobierno ‘o cambia o se van a tener que ir’. Es muy grave que hable de interrumpir un mandato constitucional. Espero que los partidos que compiten en libertad se expresen con firmeza”, expresó Cafiero en Twitter.

“La verdad es que llama mucho la atención que un expresidente se maneje de ese modo sobre los mandatos constitucionales. Lo que se elige son proyectos legislativos que van en esa dirección, no hay un mandato constitucional que esté concluyendo”, insistió Cafiero.