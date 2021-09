“No hay razones que justifiquen aplicar aún terceras dosis”

El ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak (foto), aseguró ayer que “todavía no hay razones científicas que justifiquen aplicar masivamente terceras dosis” de vacunas contra el coronavirus.

El titular de la cartera sanitaria provincial lo manifestó en medio de los ensayos que realizan ocho laboratorios para aplicar un refuerzo y poco después de que la ministra Carla Vizzotti dijera que podía evaluarse “a partir de noviembre a grupos de riesgo. “Todavía no hay razones científicas que justifiquen aplicar masivamente terceras dosis. Sí hay poblaciones particulares donde se está estudiando esto. La Provincia empezó el estudio en grupos de inmunocomprometidos”, explicó Kreplak en una entrevista.



La aplicación de una tercera dosis parece lejana en el país debido a que aún resta vacunar con la segunda dosis a la mitad de los mayores de 18 años. Sin embargo, y como ocurre en otros países, ocho laboratorios ya realizan ensayos clínicos de un “booster” de refuerzo y han obtenido resultados alentadores.

El propio Kreplak advirtió días atrás que lo de las terceras dosis “parece una campaña de los laboratorios” y Vizzotti manifestó que no era el momento de pensar en eso.

Sin embargo, este martes, en el marco de la reunión del Consejo Federal de Salud, en San Luis, Vizzotti fue menos tajante y dijo que “a partir de noviembre” se podría “evaluar” si están dadas las “condiciones de hacer un refuerzo en personas que tienen determinadas condiciones de salud e inmunodeprimidas”.