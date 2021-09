Chile avaló la expansión al sur de la Argentina

El canciller de Chile, Andrés Allamand, evitó pronunciarse sobre los dichos de su par, Felipe Solá, quien acusó a los vecinos de tener una “vocación expansiva que Argentina rechaza” en torno al decreto del Gobierno vecino que delimitó su plataforma continental al sur de Tierra del Fuego en una zona marítima que se superpone con la plataforma extendida por la Argentina.

Se trata de un conflicto que ha tensado inmensamente las relaciones argentino chilenas, aunque por ahora los dos Gobiernos intentan que no se desmarque del marco de solución diplomática y de la letra los tratados, que en este caso la última instancia los lleva a un tribunal de arbitraje.



El decreto chileno del 23 de agosto había delimitado dentro de sus 200 millas náuticas un área de 25.383 kilómetros cuadrados en el sector del paso Drake, y son apenas 5302 kilómetros cuadrados los que se superponen con la zona entendida por Argentina, y avalada incluso por distintas instancias en las Naciones Unidas, al sur este del Cabo de Hornos.

“Chile favorece un diálogo razonado y constructivo con la República Argentina, y le parece inoficioso entrar en mayor debate público”, dijo Allamand ayer desde España. Allamand había dicho el domingo que iba a llamar a Solá para hablar de la controversia. Pero en los dos Gobiernos aseguran que aún no han hablado.



Entre tanto, los dos países mantienen sus respectivas posturas y no la cambian. Ayer a última hora, la comisión de Relaciones Exteriores del senado chileno apoyó el decreto del presidente Sebastián Piñera de delimitar la plataforma continental. Lo mismo había hecho más temprano su contraparte en Argentina, donde precisamente fue que Sola lanzó su acusación a Chile.

“La aspiración que ahora Chile manifiesta extemporáneamente contradice la letra y el espíritu del Tratado de Paz y Amistad de 1984, manifestando una vocación expansiva que la Argentina rechaza”, dijo Solá junto al secretario de Malvinas, Daniel Filmus, y dos técnicos del Ministerio de Relaciones Exteriores, en una intervención ante la Comisión del Senado. Pese a haber increpado al Pro, a definirse por Chile o Argentina, Solá recibió el apoyo de la oposición de Juntos por el Cambio, entre ellos Julio Cobos, Pablo Daniel Blanco y Humberto Schiavoni. Por unanimidad aprobaron una resolución de rechazo a la medida chilena que promovió el peronista Adolfo Rodríguez Saá.

Entre tanto en Chile la comisión de exteriores del Senado también aprobó también e manera unánime un proyecto sobre controversia con Argentina. Este había sido presentando por el senador Jorge Pizarro (DC).



El texto de los parlamentarios vecinos apoya las “acciones emprendidas por el Gobierno de Chile para hacer valer sus derechos” y también dice que confían en que “Chile y Argentina demostrarán a la comunidad internacional que mediante el diálogo pueden solucionar toda diferencia que pueda surgir en el ámbito de sus relaciones como países vecinos que tienen una larga historia de cooperación y amistad”.

Sin embargo, al momento, los países solo tienen diferencias. Por empezar, para Chile, la zona que discuten no está comprendida en el Tratado de Paz y Amistad con el que estos paises pusieron fin a disputas que casi los llevan a la guerra en 1978, y abrieron el diálogo a otros conflictos limítrofes. Ocurre que se discute de plataforma continental, que está en el lecho y subsuelo del mar que le pertenece a todo Estado que tenga costas en el mar.