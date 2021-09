Patricia Bullrich y su irónica crítica a Kicillof: "No `pudió´ contra las drogas"

La presidenta del Consejo Nacional del PRO, Patricia Bullrich, rechazó hoy las críticas que hizo el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, contra la precandidata a diputada nacional de Juntos por el Cambio María Eugenia Vidal respecto al consumo de marihuana e ironizó al señalar que el mandatario provincial "no `pudió´ contra las drogas".

"Estoy a favor de la libertad y de que cada uno puede decidir qué hacer. Pero hay dos realidades muy distintas: una cosa es fumarte un porro en Palermo y otra vivir en la 21-24, en Zavaleta, en la 1-11-14, rodeado de narcos que te ofrezcan", había afirmado Vidal, quien así abrió una polémica sobre el final de la campaña electoral. Al respecto, Kicillof, la acusó de tener "un pensamiento tremendamente discriminador y que explica bien por qué se vuelve a la Capital".

La ex ministra de Seguridad apoyó a la precandidata a diputada nacional de Juntos por el Cambio en la Ciudad e ironizó al recordar un error de Kicillof durante un discurso. "María Eugenia Vidal lo hizo, combatió el narcotráfico y el narcomenudeo en la Provincia de Buenos Aires. Tiene la autoridad para hablar, no así el gobernador que ha quedado totalmente congelado respecto a qué hacer con la droga", afirmó la dirigente del PRO. En diálogo con Esta Mañana, el programa que conduce Luis Majul en Radio Rivadavia, añadió: "Kicillof no `pudió´ contra las drogas, en sus palabras".

En ese contexto, la ex funcionaria nacional pidió un debate "responsable" sobre el consumo de drogas, pero "no en medio de esta campaña". "El tema de la droga y del narcotráfico hay que discutirlo en un marco de mucha responsabilidad", planteó. Y concluyó: "Lo que se debe discutir es si la Argentina va a ser un país que va a permitir la comercialización de la droga, el narcotráfico, o si vamos a seguir entendiendo que eso destruye a una sociedad".