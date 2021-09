El fiscal pidió que se avance en la causa por Irán

El fiscal ante el Tribunal Oral Federal 8, Marcelo Colombo, se opuso ayer al cierre de la causa por el Memorándum con Irán, pidió a los jueces que rechacen los planteos de inexistencia de delito de las defensas y ratificó que el caso debe llegar a juicio.

En similar sentido, expuso el abogado de una de las querellas, por familiares de las víctimas del atentado a la Amia, Tomás Farini Duggan, quien por primera vez se presentó a la audiencia, que se extendió por seis jornadas y finalizó ayer.

Las posturas de fiscalía y querella fueron rebatidas por las defensas en tanto uno de los procesados, el viceministro de Justicia de la Nación, Juan Martín Mena, habló de manera directa al Tribunal para ratificar que hay “prueba nueva” sobre la inexistencia de delito.



Tras escuchar a todas las partes, los jueces María Gabriela López Iñiguez, Daniel Obligado y José Michilini quedaron en condiciones de pasar a deliberar y resolver sobre el planteo de nulidad de la reapertura de la causa a raíz de reuniones que mantuvieron dos de los camaristas de Casación que lo decidieron, Mariano Borinsky y Gustavo Hornos, con el expresidente Mauricio Macri en 2016.

También, decidirán sobre planteos de inexistencia de delito incorporados durante la audiencia, en base a lo que las defensas consideraron “hechos nuevos” que demostrarían que las circulares rojas de captura internacional a ciudadanos iraníes por el atentado siempre estuvieron vigentes, entre otros aspectos.

Al inicio de la audiencia, el fiscal Colombo solicitó el “rechazo de las nuevas incidencias de excepción de falta de acción” y ratificó el “rechazo a la nulidad” de la reapertura de la causa.



“No se ha producido ninguna prueba nueva durante la instrucción suplementaria que permita hacer uso de la regla” que habilitaría a cerrar el caso sin llegar a juicio, argumentó el fiscal en alusión a los planteos de las defensas, entre ellas la de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Colombo diferenció la causa por la firma del Memorándum con la conocida como “dólar futuro”, que sí fue cerrada con sobreseimientos porque una pericia incorporada en la etapa de preparación del juicio oral demostró que no hubo perjuicio económico para el Estado Nacional con esa operatoria.

“Hubo una novedad absoluta”, dijo en relación a esa pericia y “esa nueva prueba permitía demostrar que uno de los elementos de la acusación no estaba configurado”, recordó el fiscal sobre ese caso.



Sin embargo, en la causa por el Memorándum, argumentó que “las cuestiones novedosas que presentan las defensas para nosotros no lo son”.

Por su parte, el abogado Farini Duggan reclamó al Tribunal que se fije fecha de inicio al juicio, rechazó el cierre del caso y reiteró la acusación vinculada a la firma del Memorándum con el objetivo de hacer cesar las “circulares rojas” de Interpol.

Al responder a fiscalía y querella, el actual viceministro de Justicia Martín Mena, uno de los procesados en el caso, consideró “absolutamente falso” que las capturas hayan dejado de estar vigentes en algún momento.