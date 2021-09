Cese de comercialización contra el cepo a la carne

La Mesa de Enlace anunció, aunque sin fechas ni detalles, que se avanzará a un cese de comercialización contra el cepo a la exportación de carne vacuna, luego de que el Gobierno prorrogara hoy hasta el 31 de octubre próximo la restricción para vender al exterior no más de un 50% de este producto.



En la sociedad Rural de Santa Fe, los cuatro integrantes de la agrupación ruralista señalaron que fueron respetuosos de la promesa que les hizo el presidente Alberto Fernández cuando les dijo que si se estabilizaba el precio interno de la carne, a los 10 días había una apertura de las exportaciones. Eso no ocurrió.



Jorge Chemes, presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), indicó que lo que tienen definido “es que no vamos a mantenernos en una postura tan negociadora ni tan pasiva”.

“Pasamos a una etapa mucho más activa. Si bien no tenemos definidas las acciones, queremos mostrar el malestar del campo, seguramente vamos a tener un cese de comercialización, vamos a tener asambleas, concentraciones y las recorridas con la Mesa de Enlace”, indicó.

Chemes explicó cómo seguirá la Mesa de Enlace. “Como somos entidades orgánicas, debemos llevar esto a las mesas directivas de nuestros asociados, que obviamente sabemos que vamos a tener su apoyo”, dijo.



“Es un error garrafal del Gobierno mantener este tipo de medidas que lo único que hacen es destruir a la ganadería, sumado a todo lo que en un año y medio el campo viene soportando en forma callada, con medidas que lo único que generan es un escenario de conflicto y confrontación con el campo, en lugar de un escenario de diálogo. Era mejor que reine el criterio de los gobernantes”, añadió.

Por su parte, Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), señaló que se pretendía que el Gobierno hubiese escuchado lo que la Mesa de Enlace le decía con respecto a la medida pero “evidentemente no nos escuchó, no nos entendió y directamente tomó la decisión más errónea”. “Es una medida totalmente equivocada que nos va a llevar a una situación donde los productores tampoco no queríamos llegar pero la Mesa de Enlace acá reunida tomó la decisión de diferentes acciones a seguir”, indicó.

“Ya estamos en contacto con varios eslabones de la cadena cárnica. En estos días nos estaremos juntando con ellos. Asimismo, continuaremos con las recorridas, buscando adhesiones y levantando ideas porque seguramente va a terminar en una medida fuerte del campo hacia el Gobierno”, añadió Pino.