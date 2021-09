Vacunatorio VIP: la jueza reactivó la causa y salió en busca de evidencias

La jueza federal María Eugenia Capuchetti dispuso este martes una serie de diligencias que habían sido reclamadas por la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) en búsqueda de más documentación que permita profundizar la causa por el llamado “Vacunatorio VIP”. La resolución de Capuchetti es consecuencia del fallo de la Cámara Federal porteña que ayer, lunes, le ordenó sacar del archivo el expediente, investigar a los vacunados y profundizar el análisis sobre la responsabilidad que habrían tenido los funcionarios a la hora de entregar las dosis de Sputnik V cuando la población común no tenía aún acceso a recibirlas.



Las medidas ordenadas por Capuchetti no incluyen por el momento cruce de mails ni entrecruzamiento de llamados sobre distintos funcionarios y exfuncionarios, medidas que también reclamaba el fiscal de la PIA Sergio Rodríguez, revelaron fuentes judiciales.

Lo que sí dispuso la jueza después de firmar estas medidas es que la causa quede delegada en el fiscal Eduardo Taiano, quien inicialmente había coincidido con ella en disponer el archivo de la causa para 65 de las 70 personas que habían recibido las dosis asignadas al Hospital Posadas no habían cometido delito.