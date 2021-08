Disputa con Chile: fuerte respaldo de la oposición

En sintonía con el Gobierno nacional, distintos representantes de la oposición salieron a rechazar la decisión de Chile de actualizar su carta náutica e incluir una parte de la plataforma marítima al sur del Mar de Drake y el Cabo de Hornos, que Argentina reclama como propia.

Chile publicó el viernes una actualización de su carta náutica en la cual extendió sus límites marítimos hasta una zona que según Argentina es parte de su plataforma y de una extensa área de los fondos marinos y oceánicos, espacio que forma parte del Patrimonio Común de la Humanidad de conformidad con la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Desde Cancillería rechazaron la medida al señalar que "claramente no coincide con el Tratado de Paz y Amistad celebrado entre ambos países en 1984". Al mismo tiempo, recordaron que los límites marítimos de Argentina fueron aprobados por unanimidad por el Congreso en función de una definición formulada por las Naciones Unidas. Tras conocerse la noticia, representantes de la oposición al gobierno de Alberto Fernández se sumaron al repudio. “Es urgente que nos sentemos con las autoridades chilenas y resolvamos juntos la cuestión de nuestra soberanía marítima… no sea cosa que volvamos a enfrentarnos como lo hicimos en el pasado”, consideró Diego Guelar, exembajador en China durante la administración de Mauricio Macri.

Asimismo, Federico Frigerio, diputado de Cambiemos y primo del exministro del Interior, Rogelio Frigerio, también cuestionó la decisión del gobierno de Sebastián Piñera. "El Gobierno chileno pretende apropiarse de una parte de la plataforma continental argentina y de una extensa área de los fondos marinos y oceánicos", dijo. "La plataforma continental Argentina fue aprobada el año pasado por unanimidad en el Congreso de la Nación. La misma fue aprobada en conformidad con la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar y sin objeciones por parte de Chile", manifestó y agregó: “Los fueguinos esperamos que esto se resuelva de forma urgente, respetando el derecho internacional y preservando la hermandad de ambas naciones”.

Si bien ambos cuestionaron la decisión de Chile, los principales referentes de los espacios opositores en Argentina hasta el momento no se refirieron al tema.

Respondió Piñera

“La medida intentada por Chile pretende apropiarse de una parte de la plataforma continental argentina y de una extensa área de los fondos marinos y oceánicos, espacio marítimo que forma parte del Patrimonio Común de la Humanidad de conformidad con la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar”, indicó la Cancillería en un comunicado.