Vidal: "Yo siempre estuve donde había que dar la pelea y ahora hay que darla en el Congreso"

La precandidata a diputada nacional de Juntos por el Cambio por la Ciudad de Buenos Aires María Eugenia Vidal sostuvo que su "prioridad es ponerle un límite al kirchnerismo" a través de un sólido bloque parlamentario opositor, al tiempo que aseguró que ella siempre estuvo "donde había que dar la pelea" y que ahora ese lugar es el Congreso Nacional.

"Necesitamos un bloque que le ponga un freno al oficialismo. Mi prioridad es ponerle un límite al kirchnerismo", afirmó en declaraciones televisivas. "Yo siempre estuve donde hay que darle la pelea. Ahora hay que dar la pelea en el Congreso y ponerle un freno al kirchnerismo y al abuso de poder que hizo el gobierno en la pandemia. Hubo fiestas en Olivos, aumentos de salarios en el Congreso y Vacunatorio Vip", añadió.

La ex gobernadora bonaerense aseguró que "hay mucha bronca en la gente, en todos los sectores y hay que convertir eso en algo útil y votar". Para Vidal, "la lista del Frente de Todos en la ciudad de Buenos Aires es la que avala el adoctrinamiento en las escuelas y la fiesta en Olivos".

La ex gobernadora bonaerense diferenció lo sucedido en el festejo de Fabiola Yañez en la Quinta de Olivos junto al presidente Alberto Fernández y una decena de invitados respecto de la fiesta de cumpleaños de Elisa Carrió, con más de 50 invitados.

"No es lo mismo lo que pasó en Olivos con la fiesta de cumpleaños de Elisa Carrió, donde se cumplieron con todas las normativas", opinó. "Yo camino la calle todos los días y las preocupaciones de la gente son cuándo va a recibir la segunda dosis de la vacuna, cómo abrir mi comercio que cerré por la cuarentena y cómo conseguir trabajo", expresó.

Consultada sobre el caso de la docente kirchnerista de La Matanza que fue suspendida por discutir a los gritos con sus alumnos sobre política con modos autoritarios, consideró que hubo "adoctrinamiento, maltrato, violencia y discriminación".

"Por eso, no me sorprendió que el presidente (Alberto Fernández) la avalara, porque es el mismo presidente que nos trató de imbéciles a los opositores, nos amenazó, nos señaló con el dedito Es como él ejerce el poder", fustigó Vidal.

La dirigente del PRO lamentó la situación del país y responsabilizó tanto a Fernández como a la vicepresidenta Cristina Kirchner. "Todas las decisiones las tomaron juntos. Los dos son lo mismo y son responsables de lo que pasó. Y de los actuales resultados de las cosas y de los privilegios", manifestó. "No sabemos adonde vamos porque el gobierno no tiene un plan. No hay que bajar los brazos porque si no el gobierno nos atropella. Mi prioridad es ponerle un límite al kirchnerismo", finalizó Vidal.