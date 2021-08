Máximo Kirchner apuntó a "los medios que estigmatizan a sectores políticos" por el ataque en Corrientes

El jefe del bloque de diputados del Frente de Todos, Máximo Kirchner, encabezó hoy un acto de campaña en Escobar con los precandidatos del espacio donde fustigó al ex presidente Mauricio Macri y responsabilizó a "los medios que estigmatizan a sectores políticos" por hechos como el ocurrido en Corrientes.

Acompañado por los precandidatos del Frente de Todos a diputados nacionales por Buenos Aires Victoria Tolosa Paz y Daniel Gollán, entre otros dirigentes, Kirchner se refirió al ataque sufrido por el diputado correntino Miguel Arias y señaló: "Tenemos que entender que ese odio de los medios que estigmatizan a sectores políticos son el caldo de cultivo de gente que después va y actúa de esa manera".

El diputado nacional señaló además que esto "no es nuevo" y recordó: "En la Ciudad de Buenos Aires, apenas comenzaba el gobierno de Macri, en la inauguración de una unidad básica de Nuevo Encuentro, desde un edifico tiraron tiros contra compañeros hiriendo a dos compañeras".

"Y hace un par de meses no más, sin que aún sepamos qué pasó, en Bahía Blanca pusieron una bomba en una unidad básica, sólo porque los compañeros que militan ahí creen en un país diferente de los que fueron cobardemente de noche a dejar una bomba", agregó.

En la misma línea, el diputado pidió que "ante el odio que derraman, ante la frustración por la derrota del 2019, porque se pensaron que la iban a ganar sin tener en cuenta la gente", los simpatizantes del Frente de Todos "no respondan nunca ese tipo de provocaciones".

Por otra parte, Kirchner dedicó buena parte de su discurso a Macri y respondió a los dichos del ex presidente respecto de que el gobierno del presidente Alberto Fernández y el de Cristina Kirchner, entre 2011 y 2015, emitieron más deuda que el suyo.

"Lo escuchaba al ex presidente Macri decir que Alberto había endeudado más la Argentina que él. Y no se le movía un músculo de la cara. Le reconozco profesionalismo a la hora de mentir. Si es capaz de algo y de hacerlo bien, es de mentir", afirmó el diputado nacional.

El líder de La Cámpora sostuvo que "no es un dato menor la deuda como quieren hacerlo creer" y señaló: "Lo que sucedió no es menor. Lo que hizo el ex presidente Macri es rifar plata presta. Ni siquiera la propia. La prestada".

Tras pedir a la gente que concurrió al acto que en las elecciones primarias y legislativas "voten en defensa propia", Kirchner sostuvo que "hay una trampa siempre latente que es apostar al cansancio de la gente y hacerles creer que es una simple disputa de poder. No lo es".

"Se definen modelos de país, que incluyen o excluyen. El desarrollo humano requiere inversión, no es un gasto", sostuvo el dirigente oficialista y agregó: "¿Qué país queremos nosotros y nosotras? Uno en el cual, en vez de tener que importar 400 millones de camisolines, produzcamos la mitad con trabajo argentinos y argentinas".

Por su parte, Tolosa Paz llamó a "consolidar el rumbo de reactivación económica" y señaló que a partir de ahora van a "subir los escalones de dos en dos para darle dinamismo a la recuperación".

"El final de la pandemia es claro y concreto, es darle velocidad a la reactivación, darle velocidad al salario y a las jubilaciones para que vayan para arriba", afirmó la precandidata a diputada nacional.

Y agregó: "Si decimos que vamos subiendo los escalones de a uno, porque construir es mucho más lento que destruir, digo que a partir de septiembre vamos a subir los escalones de dos en dos para darle dinamismo a la recuperación económica en función del trabajo que es lo que nos pide el pueblo"