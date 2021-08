Rodríguez Larreta: “No hay nada que compensar, el daño ya está hecho”

A dos semanas de las PASO, Horacio Rodríguez Larreta volvió a referirse al episodio que provocó una crisis en el Gobierno: la revelación de la celebración del cumpleaños de la primera dama, Fabiola Yáñez en la Quinta de Olivos en plena cuarentena estricta por el coronavirus.

“Te genera vergüenza, bronca. Pensar que en ese momento la gente estaba angustiada, estábamos todos angustiados, con nuestros hijos que no iban a la escuela, mucha gente que no podía laburar. Que un año y algo después nos digan que estaban arrepentidos, si hubieran estado arrepentidos lo habrían dicho al día siguiente: ‘Pasó esto anoche, disculpas’. Uno puede tomarlas o no, pero un año y medio después es porque los descubrieron”, dijo Larreta.

A su vez, el jefe de Gobierno porteño fue consultado sobre si fue o no un delito, una duda que planteó la defensa del presidente Alberto Fernández, que insiste en que no hay delito porque como no hubo contagios no habría configuración penal. “No sé si es un delito, no soy abogado, lo tiene que definir la Justicia eso. Tengo entendido que está avanzando la investigación, hay un fiscal”, comentó.