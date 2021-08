Fernández hará una donación para cerrar el Olivosgate

De acuerdo con una versión aparecida ayer en los medios de alcance nacional, el presidente Alberto Fernández está dispuesto a donar parte de su sueldo al Instituto Malbrán, más allá de lo que determine la Justicia, como “reparación voluntaria” por su participación en el festejo del cumpleaños de su pareja, Fabiola Yáñez, el 14 de julio de 2020, cuando regía el DNU 576/2020 firmado por él mismo que imponía una cuarentena estricta. El Presidente gana unos 250 mil pesos de bolsillo.

El jefe de Estado analizaba presentarse en el marco de la causa que investiga el fiscal federal Ramiro González, aunque en las últimas horas avanzó con su estrategia judicial con su abogado Gregorio Dalbón.

En el análisis del hecho, Alberto F. compartió su mirada con funcionarios de su entorno. Encontró, en un texto escrito por el abogado Maximiliano Rusconi, argumentos que refuerzan su idea de que no hubo delito y hasta trazó coincidencias entre lo que ocurrió en la reunión que organizó la primera dama en Olivos con el festejo de fin de año trazado por Elisa Carrió.

“No hubo delito en la Quinta, pero tampoco en Exaltación de la Cruz”, señalan, como guiño a la líder de la Coalición Cívica, fustigada desde el viernes por un sector del kirchnerismo por ese encuentro, pero también como muestra de objetividad en torno al hecho.

Con todo, el Presidente instruyó a Dalbón para que presente una propuesta ante el fiscal. ¿Cuándo lo haría? En el Gobierno aseguran que no está descartado que lo haga antes de las Primarias, pero estiman que será después del 12 de septiembre. “No importa si pasa algo antes de las PASO. No tenemos miedo. Además, la foto ante la Justicia cerca de una elección es un mal antecedente electoral para la oposición, la última vez cuando sentaron a Cristina en el banquillo de los acusados les salió pésimo”, retrucan. Antes, sostienen, debe avanzar la investigación, en la que el fiscal debe determinar si en esa reunión se cometió un delito. “Pero, aunque Ramiro González manifieste que no, el Presidente igualmente quiere hacer esa reparación voluntaria”, confirmó Dalbón.

“Así como le pidió las disculpas públicas al pueblo, el Presidente se presentará ante la Justicia, no para conciliar, sino para reparar voluntariamente con una suma de dinero. Quiere tener una reparación con la Salud pública, con una donación al Instituto Malbrán, como avisó en el juicio contra Patricia Bullrich”, contó.

Según el letrado, se trataría de “una reparación, sin reconocer absolutamente ningún delito”, pero que le permitiría al fiscal resolver el caso “sin necesidad de un dispendio judicial innecesario, como ocurrió en un caso con (Facundo) Moyano”.