Argentina ya recibió USD 4334 millones del FMI

El Gobierno confirmó ayer la llegada de USD 4334 millones por la nueva asignación de Derechos Especiales de Giro (DEG), una medida definida por las autoridades del FMI para reforzar las reservas a escala mundial y ayudar a los países miembros a hacer frente al impacto de la pandemia.

“La Argentina recibió hoy 3055 millones de DEG, el equivalente a USD 4334 millones, en concepto de una nueva asignación de Derechos Especiales de Giro que el Fondo Monetario Internacional comenzó a distribuir entre los países miembros, según su cuota de participación en el organismo”, confirmó el ministerio de Economía a través de un comunicado.

En marzo pasado, el Fondo resolvió realizar una asignación general de DEG por USD 650.000 millones para reforzar la liquidez global afectada por la pandemia, complementando los activos de reserva de los 190 países miembros del organismo.

Se trata de la mayor cifra histórica que el FMI reparte en DEG, después de hacerlo por última vez en 2009 por la crisis financiera global.

Argentina tiene una cuota del 0,67% de participación en el organismo, por lo que le corresponden el equivalente a USD 4.334 millones. Y su destino no está del todo claro, si bien el Gobierno dio señales a favor de utilizar esos recursos para el pago de la deuda con el Fondo.

En medio del ajuste fiscal, un sector del oficialismo reclamó usarlos para gastos de la pandemia. Pero en julio Cristina Kirchner sugirió destinarlos al pago de vencimientos. Ahora, en el equipo económico dicen que “se verá” qué hacen con esos fondos extra.

Por lo pronto, el próximo 22 de septiembre y el 22 de diciembre hay compromisos por USD 1800 millones en cada caso con el FMI. Luego, en marzo vencerán otros USD 4000 millones con el organismo. Antes de esa fecha, el ministro de Economía, Martín Guzmán, dijo que habrá un acuerdo.

En vísperas de los giros, la directora del FMI, Kristalina Georgieva, advirtió ayer que “los países deben usar los DEG de manera responsable y sabia para el beneficio de todas las personas”.

Aumentan las reservas

Con esta inyección, las reservas del Banco Central aumentarán un 10% y le darán un respiro transitorio al Gobierno. “Los DEGs no se devuelven, no constituyen un préstamo. No solo no generan deuda sino que aumentan los recursos y las herramientas del Estado”, dijo el ministerio de Economía.

Para los analistas, el escenario seguirá igualmente siendo frágil de acá hasta fin de año. No solo por las presiones cambiarias, que impactan sobre el stock de divisas del Banco Central, sino también por los fuertes vencimientos que hacia fin de año dejarán las reservas netas en niveles delicados.

Los derechos especiales de giro son activos de reserva internacional creados por el FMI en 1969. No son una moneda, pero funcionan como tal. Pueden conservarse como reservas internacionales o utilizarse para cambiar su composición, convirtiéndolos a monedas de libre uso.