Se fue un funcionario clave de Guzmán de la secretaría de Energía

Javier Papa, un funcionario designado por Martín Guzmán en la secretaría de Energía, renunció a ese puesto. Papa se desempeñaba en la subsecretaría de Planeamiento Estratégico. Papa argumentó “razones personales” en una nota elevada a Guzmán. En la secretaría de Energía no hicieron comentarios adicionales.

La subsecretaría de Planeamiento Estratégico se encarga de pensar la “transición energética” y los escenarios del sector hacia el futuro. No se trata de una prioridad para el kirchnerismo, que controla los principales resortes de la secretaría de Energía.

Los principales temas de la secretaría de Energía son las tarifas de servicios públicos, más la producción de hidrocarburos, con eje en Vaca Muerta.

Antecedentes

El secretario de Energía, Darío Martínez, se refirió a las tarifas cuando arrancó en su gestión. Pero luego fue perdiendo participación. Martínez, en un intento de responder a Guzmán, avaló el pedido de renuncia de Federico Basualdo, el subsecretario de Energía Eléctrica. Pero el kirchnerismo decidió que Basualdo estaba firme en su puesto, y no permitió la decisión de Guzmán que quedó golpeado, pero Martínez también salió afectado. Aunque en el kirchnerismo siempre lo respaldaron, en esos días lo cuestionaron. “Se tiene que dedicar a Vaca Muerta, quiere ser gobernador de Neuquén. Que no se meta en temas que no le competen”, lo criticaron en privado.



Con las tarifas en manos de Basualdo (y de Federico Bernal, interventor del Enargas, pero que no tiene puesto en la secretaría de Energía), el otro tema clave para la secretaría de Energía es la producción de hidrocarburos. La semana pasada, hubo una presentación de los principales puntos para una ley en el sector.



Martínez explicó algunos de los lineamientos. Algunos de sus principales asesores trabajaron en el proyecto. Se hizo en consulta permanente con Pablo González, el presidente de YPF, que también aportó la visión de su compañía, la principal petrolera del país.