La AFIP intimó a 40.000 contribuyentes

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) notificó durante los primeros ocho meses del corriente año a unos 40.000 contribuyentes que fueron identificados como potenciales empleadores, por cruce de información y por los montos elevados de facturación, para que regularicen la situación de trabajadores.

Las notificaciones forman parte de una campaña de inducción para que empleadores de distintos sectores cumplan con la normativa laboral y regularicen a trabajadoras y trabajadores, informaron fuentes de la dependencia oficial.

“Son fiscalizaciones, no son individuales por empresa o persona sino que tienen que ver con cruces informáticos por actividades y rubros. Establece índices de empleados que deberían tener registrados las empresas. Se trata de requerimientos masivos e integrales”, dijo el abogado especialista en derecho tributario y socio del estudio Lisicki Litvin y Asociados, Lucas Gutiérrez.

“Las firmas pueden justificar su situación o bien pueden no contestar nada y esperar que el fisco les inicie un requerimiento formal para que den las explicaciones que tienen que dar”, agregó.

Los potenciales empleadores que recibieron notificaciones en su Domicilio Fiscal Electrónico (DFE) son de los rubros servicios de comercio, intermediación financiera, industria y construcción, entre otros.

Así, como parte de su estrategia de fiscalización y control, la Dirección de los Recursos de la Seguridad Social de la AFIP notificó durante los primeros 8 meses de 2021 a unos 40.000 contribuyentes con las misivas que inducen a regularizar la situación laboral de los trabajadores. De ellos, un 75% son personas jurídicas y un 25% son personas humanas.

Para ello, se precisó que la realiza evaluaciones sistémicas y cruces de información para identificar posibles situaciones donde no se estaría cumpliendo con la normativa laboral, ya sea la no registración de trabajadores o la subdeclaración de salarios.