Olivosgate: Alberto define su estrategia judicial

El presidente Alberto Fernández define su estrategia y evalúa asumir la responsabilidad judicial por el incumplimiento de la cuarentena en la quinta presidencial de Olivos durante los festejos por el cumpleaños de Fabiola Yáñez en la quinta de Olivos, el 14 de julio del 2020, cuando regía el aislamiento estricto.



Si bien considera que “por razones técnicas y jurídicas” no cometió un delito, según adelantó su abogado Gregorio Dalbón, el Presidente “insiste no solo en haberse disculpado ante el pueblo, sino en hacerse cargo ante la Justicia”.



En este punto, la estrategia que se analiza es la de buscar una conciliación, como se resolvió el caso de Luca Singerman, que regresó a la Argentina proveniente de Uruguay por barco con Covid-19 positivo y dejó en cuarentena a 400 pasajeros. Para cerrar la causa, el joven acordó un pago de 500.000 pesos para el Hospital de Niños.

El tema aún se encuentra en debate. Es que en la Casa Rosada algunos creen que el Presidente no infringió el artículo 205 del Código Penal, que establece que será penado “el que violare las medidas adoptadas por las autoridades competentes, para impedir la introducción o propagación de una epidemia”.



El encargado de presentar los argumentos fue el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero. “Si bien hubo una reunión, un incumplimiento, no hubo propagación de nada, nadie se fue contagiado. Yo creo que no fue un delito”, dijo ayer el ministro coordinador.

En ese sentido, el fiscal González desestimó una denuncia contra Facundo Moyano por realizar una reunión social en junio de 2020 cuando regía el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO). El funcionario judicial interpretó que como no había pruebas de que alguno estuviera contagiado, no existió peligro en el caso concreto y el hecho “no afectó gravemente el interés público”.

Lo cierto es que hasta el momento Alberto Fernández no se presentó en la causa. El mandatario aguarda que el fiscal federal Ramiro González decida imputarlo o citarlo a indagatoria por el incumplimiento de la cuarentena.

Charla con el Presidente

“Estuvimos charlando con el Presidente el sábado y encontramos situaciones que tienen que ver por lo ya pensado por el fiscal de turno”, adelantó Gregorio Dalbón en el programa La Inmensa Minoría. Y agregó que la celebración del cumpleaños de la primera dama “le va a traer consecuencias” al jefe del Estado.

“Cualquier situación en donde vos cometés un acto que no debiste haber cometido y que tiene una connotación en una causa penal, tiene consecuencias”, precisó el abogado, que ya representa el Presidente en la denuncia contra Patricia Bullrich por daños y perjuicios, luego de que la titular de Pro sugirió que hubo pedidos de retornos a la farmacéutica Pfizer para la compra de vacunas.