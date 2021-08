Macri prepara un itinerario para participar de la campaña en el interior

El ex presidente Mauricio Macri decidió finalmente meterse en la campaña electoral y, luego de su debut con una visita a la Ciudad junto a María Eugenia Vidal, ultima los detalles para una o más actividades en el territorio bonaerense y visitas a La Rioja, Córdoba y Santa Fe.

Fuentes cercanas al ex mandatario confirmaron que tiene decidido acompañar al precandidato a diputado por la provincia de Buenos Aires Diego Santilli "en el corto plazo", aunque manejan con reserva la fecha y el horario, debido a que cada visita requiere de la coordinación de su equipo con el de los candidatos en cuestión.

Luego de las dudas iniciales en torno a su participación en la campaña, Macri regresó de su estadía en Europa y, tras cumplir con el período de aislamiento obligatorio, reapareció en la escena política con algunas entrevistas, como paso previo a su desembarco en la campaña.

Estaban quienes creían necesaria su presencia en la campaña para reforzar el voto más opositor y quienes temían que fuera contraproducente por el nivel de imagen negativa que tiene en algunas provincias tras su gestión.

Sin embargo, en los últimos días el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, que ofició como principal armador electoral de la coalición en la Ciudad y en la Provincia, invitó públicamente al ex presidente a sumarse a la campaña.

"No tengo dudas de que Mauricio suma", señaló Rodríguez Larreta al tiempo que consideró que "por supuesto tiene que participar" y destacó que "en la Ciudad de Buenos Aires muchas de las transformaciones que la gente valora las empezó él".

Cerca del ex presidente consideran que esa idea de "correrlo" de la campaña fue perdiendo fuerza en las últimas semanas y resaltan que por esa razón ahora está "recibiendo varios pedidos para ir" a distintas provincias.