El campo exigió el fin del cepo a la carne vacuna

Unidos, como resumieron, “por el espanto, la adversidad y un gobierno que no escuchó”, los distintos eslabones de la cadena de la carne confluyeron el sábado en un encuentro en la Sociedad Rural de Olavarría, hasta donde llegaron aquejados por el lastre que significa para la industria el cepo a la exportación de carne que impuso en junio el Gobierno.

Esa decisión, que el presidente, Alberto Fernández, estampó a través del decreto 408/2021, limita al 50 por ciento las ventas al exterior y debería finalizar en poco más de una semana, el 31 de agosto. Salvo que el Ejecutivo quiera prorrogar una medida que defiende bajo la premisa de bajar el precio de la carne.

“Pero el precio en los mostradores no bajó”, repitieron el sábado los dirigentes y productores convocados por la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap). Por eso, pidieron el fin de las restricciones y que la situación del mercado cárnico se normalice en forma inmediata a partir de septiembre.

“Nos juntó el espanto, la adversidad y un Gobierno que no nos escucha”, graficó el presidente de Carbap, Horacio Salaverri, anfitrión del denominado Consejo Abierto (y presencial) en el que también estuvieron Alfonso Monasterio, director titular del Centro de Consignatarios de Productos del País (CCPP); Miguel Schiariti, presidente de la Cámara de la Industria y el Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina (Ciccra), y Gabriel Vallejos, secretario general de la Federación de Sindicatos de Trabajadores de la Carne y Afines de la República Argentina (Fesitcara).

“Estamos todos unidos detrás del mismo objetivo, que es recuperar la actividad para beneficio de todos”, advirtió Monasterio. Mientras que Vallejos contó las penurias del sector laboral que “está perdiendo ingresos por una reducción en la jornada de trabajo”.

Medidas de fuerza

Algunos datos oficiales robustecen las señales de alarma que llegaron el fin de semana desde el interior bonaerense. Según el último informe del Indec sobre el intercambio comercial argentino con el exterior, el mes pasado -cepo mediante- las exportaciones de carne bajaron en 50 millones de dólares si se compara la cifra con julio de 2020.

Por eso la insistencia para que a partir del mes próximo se levanten las restricciones a la comercialización.

Un reclamo que, aunque en forma dispar, algunos pidieron convertir en paro.

En ese sentido, hubo entre los cerca de doscientos productores rurales que llegaron hasta la Rural de Olavarría quienes se inclinaron por una medida de fuerza contundente como la de 2008, cuando el campo respondió con un paro de 129 días a las retenciones móviles impulsadas por Cristina Kirchner.

Otros llamaron a paralizar la compra de equipos e insumos, especialmente maquinarias y tecnología nueva.

“Podemos estar de acuerdo con un paro, pero ¿cuántos de acuerdo en bancar la ruta y pelear?”, opuso el presidente de la Sociedad Rural de Tres Arroyos, Eugenio Simonetti, que, como varios de los participantes, apeló a manifestaciones desde la comunicación, la difusión y la publicidad:

“Necesitamos medidas más inteligentes”, subrayó. “Los paros no dieron buenos resultados, solo atrasan los problemas”, coincidieron desde la Sociedad Rural de Azul.

Y desde General Lavalle, el productor Santo Rosatti sumó que “es fundamental comunicar”. También Horacio Salaverri remarcó la importancia de “trabajar de manera coordinada, organizada y ampliar la base de reclamo sumando a otros sectores que están complicados como nosotros, para de esa manera dar un salto de calidad en la propuesta” para después reconocer que “la paciencia es compleja y las necesidades son muchas”.

La Confederación que nuclea a los productores rurales bonaerenses se fue del encuentro de Olavarría con varias propuestas que serán evaluadas en una próxima reunión de su mesa directiva. Allí se anotan los pedidos sobre eventuales medidas de fuerza e inquietudes que van más allá de la carne, como las que afectan a la producción de trigo.