Para Cafiero, "no fue un delito"

El jefe de Gabinete nacional, Santiago Cafiero, volvió a referirse ayer a los festejos en la quinta presidencial de Olivos por el cumpleaños de Fabiola Yáñez en plena restricción por la pandemia, el año pasado, en el cual participó el presidente Alberto Fernández junto a un numeroso grupo de personas. "Yo creo que no fue un delito", afirmó el funcionario.

En una entrevista con Radio Mitre, Cafiero señaló que "la foto es un tema terminado para el Gobierno. No abundamos mucho más en detalles. Las preocupaciones de la gente están en otro lado".

"El Presidente no se ocultó, pidió disculpas, me parece que está sobredimensionado. Es un tema terminado para el Gobierno y para la mayoría de la sociedad", comentó.

"No me pasó que me hablen de la foto. La cabeza de la gente está en otra cosa. Y la reputación del Gobierno no se juega por una foto o una frase, es un reduccionismo que no tiene sentido", agregó.

Cafiero, a su vez, le apuntó a las celebraciones por el cumpleaños de Elisa Carrió. "Me parece que hay una doble vara con el cumpleaños de Carrió. Ahí estuvo Mario Negri, que impulsa el juicio político", resaltó.