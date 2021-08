Delta: murió el "paciente cero"

Un hombre de 62 años y oriundo de Perú que era considerado como el "paciente cero" de la variante Delta del coronavirus por haber iniciado una serie de contagios en la provincia de Córdoba, murió ayer luego de haber estado varios días internado en grave estado, por lo que se convirtió en el primer caso fatal de esa cepa en la Argentina.

El hombre había llegado de Lima el 19 de julio pasado con test de antígeno negativo, no cumplió el aislamiento obligatorio para los viajeros, se reunió con varias personas y ocasionó al menos 33 contagios. Luego de tres días, tuvo síntomas y no los reportó, mientras que recién dio positivo al séptimo día de su llegada, en un nuevo control.

Al día siguiente se detectó que el hombre se había contagiado con la variante Delta del coronavirus. Un sobrino alertó a las autoridades sanitarias que el hombre no había cumplido con la cuarentena, había salido, a partir de los cuales se inició una cadena de contagios, que derivó en que al menos 800 personas permanezcan aisladas.