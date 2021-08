La vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca, sostuvo hoy que el Gobierno apunta a cerrar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que "le permita a la argentina crecer" y remarcó que "será ese o no será".

"Siempre hemos puesto la mejor voluntad para encontrar una solución, pero en los términos de que la economía se pueda recuperar porque es una economía golpeada y la gente que vive en este territorio ya ha sufrido suficiente", consideró la funcionaria nacional.

A su vez, Todesca reconoció que todavía "la economía está muy heterogénea", por lo que "hay gente de la clase media que también le está costando llegar a fin de mes".

Por ello, señaló que aún se mantiene un esquema tarifario con subsidios y argumentó: "Si se hace una radiografía socioeconómica, decís ´esta persona debería poder pagar un poco más de tarifas´, pero este año no lo puede hacer porque todavía no recuperó en términos reales el ingreso o porque algún integrante de la familia perdió el trabajo".

"El impacto de tarifas muy altas con aumentos muy fuertes ponen en jaque a algunos sectores que nosotros necesitamos que se recuperen", indicó al referirse a las empresas.