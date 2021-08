La Anses oficializó el aumento de 12,39% para jubilaciones

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) oficializó ayer el aumento de 12,39% para las jubilaciones, pensiones, Asignación Universal por Hijo (AUH) y otras prestaciones alcanzadas por la ley de movilidad de la seguridad social.

Con este nuevo aumento, que se aplicará del 1° de septiembre hasta el 30 de noviembre, la jubilación mínima sube de $23.065 a $25.922, mientras que el haber máximo de $155.204 a $174.433. La PUAM de $18.452 a $20.738. Las Pensiones no contributivas de $16.145 a $18.145. La AUH y el primer tramo de la Asignación por hijo pasa de $4504 a $5063.

Mediante la Resolución 171/2021 de la Anses, publicada este viernes en el Boletín Oficial con la firma de su titular Fernanda Raverta se estableció el nuevo valor de movilidad en 12,39%.

Este aumento beneficia a unas 18 millones de personas: 7,1 millones de jubilados y pensionados, pensiones no contributivas y PUAM, más de 4,6 millones de Asignaciones Familiares, otros 4,4 millones de chicos y chicas que perciben la AUH y las Asignaciones por Embarazo, Prenatal, Nacimiento, Adopción y Matrimonio .

No incluye a los jubilados y pensionados de regímenes especiales, como docentes, docentes universitarios, Luz y Fuerza, Poder Judicial, que disponen de índices propios.

Además, se aumenta de $252.462 a $283.742 la base imponible máxima para los aportes al sistema jubilatorio por parte de los trabajadores en relación de dependencia.

De esta manera, se concreta el tercer aumento bajo la nueva ley de movilidad previsional sancionada en marzo de este año.

En el primer trimestre, la actualización de las jubilaciones, AUH y otros beneficios previsionales fue de 8,07%, mientras que en el período abril-junio fue del 12,12%.

Además, para intentar compensar la pérdida de poder adquisitivo frente a la inflación se otorgaron dos bonos no remunerativos para las jubilaciones de menores montos de $1500 en abril y $1500 en mayo. A estos se sumó otro otorgado en agosto pero de $5000.

Con este aumento de 12,39% se supera la inflación del segundo trimestre que se ubicó en 11% y se encuentra por encima de las expectativas de inflación para el período julio-septiembre.

La suba acumulada de las jubilaciones según el índice de movilidad sumará el 36,2% a septiembre y se mantendrá en ese mismo nivel hasta noviembre, cuando se realiza la próxima actualización con vigencia desde diciembre.