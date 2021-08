Mujica, lapidario por la fiesta de Olivos: “A los presidentes no se los puede perdonar”

El escándalo por el festejo en la quinta de Olivos sigue teniendo repercusiones incluso a nivel internacional. Ahora el que se sumó a las críticas fue el expresidente uruguayo, José “Pepe” Mujica. “A los presidentes no se los puede perdonar”, dijo de manera tajante y lapidaria al referirse a la celebración del cumpleaños de la primera dama Fabiola Yáñez durante la vigencia de la cuarentena estricta.

Ante la consulta de un informativo de Uruguay, Mujica primero afirmó que “debe haber multitudes de cumpleaños que en plena pandemia se festejaron”. Sin embargo, marcó una clara diferencia en este caso en particular: “Pero a los presidentes no se los puede perdonar”.

En las fotos y el video que dieron vuelta al mundo se ve a Alberto Fernández junto con su pareja, Fabiola Yáñez, y a un grupo de amigos de ella, sin barbijo ni distanciamiento social, compartiendo una cena y posteriormente un brindis en momentos donde las reuniones sociales no estaban permitidas por la suba de casos de Covid-19. El evento de la polémica ocurrió el 14 de julio del año pasado, mientras regía la más estricta cuarentena y estaban prohibidas en el AMBA las reuniones sociales.

La filtración de ese material provocó un fuerte impacto en la opinión pública, cuando falta menos de un mes para que el Frente de Todos se someta a la prueba de medio término en las urnas.