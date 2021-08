Macri: “Este Gobierno nos ha llevado al país de ‘morondanga’ con la denigración de la política”

Metido de lleno en la campaña para las primarias del próximo 12 de septiembre, Mauricio Macri le volvió a responder a la vicepresidenta Cristina Kirchner, quien había afirmado que durante su mandato hubo una “República de morondanga”.

“Es como increíble, el kirchnerismo siempre dice lo que realmente hace. Ellos nos han llevado al país de ‘morondanga’ con esta denigración de la política, de los vacunatorios VIP, el atropello a las libertades para después ver cómo en la intimidad se reían de todos aquellos que estaban encerrados. Todo esto es muy triste y genera mucha desilusión”, sentenció.

Macri también sostuvo que “hay un núcleo de gente” que votó la vuelta del kirchnerismo en 2019 y que ahora “está muy triste, muy decepcionada”, y subrayó: “Si hoy volviésemos a aquel 11 de agosto (2019) votarían distinto”, consideró.

En ese marco, el exmandatario apuntó: “Hubo mucha gente que se tentó con la propuesta del asado gratis, las heladeras llenas. Hubo gente que realmente no entendía si de verdad el rumbo que llevábamos era el correcto”.

Consultado sobre una baja en la intención de votos de Juntos por el Cambio, respondió: “No comparto eso, creo en el apoyo que tuvo Juntos por el Cambio, a pesar de las dificultades económicas que tuvimos entre 2018 y 2019, con la crisis de financiamiento, la sequía, y problemas que heredamos de aquella famosa bomba que no pudimos desarmar, a pesar de eso tuvimos el 41% (de los sufragios) en la elección presidencial”.

“La desesperanza hoy no abarca solo al 41% sino a muchos más que votaron por ellos pensando que venían en una actitud más moderada y respetuosa pero no, ellos actúan como una casta que es dueña del poder y abusan del poder”, disparó.