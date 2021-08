Manes recorrió el sur del conurbano: "La gente se siente abandonada"

El precandidato a diputado nacional por Dar El Paso dentro de la alianza Juntos, Facundo Manes, visitó hoy Almirante Brown, Florencio Varela y Berazategui, y remarcó que "la gente se siente abandonada, insegura y sin un proyecto de país".

"Di un paso como ciudadano porque veo un país sin rumbo. La gente se siente abandonada, insegura y sin un proyecto de país. Hemos perdido la posibilidad de pensar en grande. Estoy convencido que si nos unimos en un proyecto común podemos salir fortalecidos y mejores que antes. La Argentina no sale con esta grieta", sostuvo el neurocirujano.

En Almirante Brown, Manes se reunió con un grupo de docentes y caminó conversando con los vecinos del lugar, al igual que en Florencio Varela, mientras que en Berazategui participó de una bicicleteada por la zona céntrica de la ciudad.

Saltar la brecha



"Yo estoy acá por un propósito, y la verdad es que siento que ya ganamos, porque se está generando una dinámica que no tiene ni techo ni fecha de vencimiento. Se sale por arriba de la brecha, no por el medio", agregó Manes.

Luego, el precandidato radical volvió a hablarle a los jóvenes: "Tenemos una deuda de inspiración con ellos. Los jóvenes en Argentina no creen en la política; no creen en las instituciones; incluso no creen que con la educación, la honestidad y el trabajo se llega al progreso. No existe más ese país, tenemos que recuperarlo".

"Les digo que no aflojen, que no acepten las cosas como están, que cuando los jóvenes en la historia se animaron y lucharon pasaron cosas inimaginables", agregó.

Manes estuvo acompañado por precandidatos a diputados provinciales y a concejales de esos tres municipios del sur del conurbano.