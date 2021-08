Trabajo presencial: desde el empresariado, piden medidas

El presidente de las empresas Aluar y FATE, Javier Madanes Quintanilla, afirmó que los empleadores tendrían que “evaluar algún modelo prejubilatorio” para los trabajadores que no puedan volver a la presencialidad en medio de la pandemia de coronavirus.

Madanes Quintanilla afirmó, en diálogo con una radio porteña, que “la situación es cambiante; vamos al ritmo de la pandemia; hay momentos en los cuales la cantidad de gente licenciada baja y otros donde sube”.

“El nivel de licenciamiento es elevado y el promedio en lo que va del año debemos haber tenido entre las distintas compañías una caída de la producción previa entre un 25 por ciento y un 30 por ciento”, agregó.

Tras admitir que el teletrabajo puede resolver algunos baches que esto genera, consideró “muy difícil” imaginar cómo salir de esta situación que “ya se viene prolongando durante un período de tiempo muy largo” y que “gente que se ha licenciado por diferentes causas pueda reincorporarse a una actividad normal”.

Con relación a la polémica provocada por la propuesta de la UIA de que las empresas consideren el cese de la dispensa para trabajadores que decidan no vacunarse y que, ante la imposibilidad de incorporarlo al ámbito laboral, se “podrá cesar la remuneración”, afirmó que a veces se malinterpretan las resoluciones que se han emitido.

“El Ministerio de Trabajo definió que las personas vacunadas con una dosis podían nuevamente ser convocadas; ahí se presenta una contradicción porque usted tiene vigente el impedimento de despidos y la doble indemnización”, afirmó Madanes Quintanilla.

Según el empresario, “el único causal que permitiría insistir con respecto a la convocatoria y que la gente responda sería que que fuera causal de despido el no concurrir a pesar de que la resolución de Trabajo aún no lo ampara. Yo lo veo muy difícil de resolver eso”.

“Vamos a tener que evaluar algún modelo prejubilatorio que permita quitar de alguna manera estos impedimentos y que las compañías sientan que tienen un poco más de libertad o vean menos complejo en incorporar gente nueva a la plantilla”, propuso.

El planteo de la UIA

La Unión Industria Argentina (UIA) planteó días atrás que, a partir del avance de la vacunación contra el coronavirus, las empresas podrán considerar eliminar la dispensa a los trabajadores que decidan no inocularse y, ante la imposibilidad de incorporarlos al ámbito laboral, evaluar “cesar la remuneración”.

Lo hizo su presidente, Daniel Funes de Rioja, en una rueda de prensa realizada tras la reunión de Junta Directiva en la que se analizó el contexto sanitario de la actividad productiva y la necesidad de “un entorno más propiciable” en cuestiones como la dispensa de los trabajadores no vacunados.

“Aquel que está con primera dosis ya puede ser convocado, pero se genera el problema con los que no quieren vacunarse. En ese caso nadie puede obligarlos, pero nadie puede obligar a insertarlos en un medio laboral con riesgo para otros trabajadores y sus familias. Por lo tanto entendemos que en esos casos cesa la dispensa y cesa la remuneración”, expresó Funes de Rioja.