"Alberto Fernández me dijo idiota, lo tomo como de quien viene", dijo el surfer que violó la cuarentena en marzo de 2020

Federico Llamas, el surfer que violó la cuarentena en marzo de 2020 tras regresar de Brasil, habló tras el escándalo desatado por las fotos del cumpleaños de Fabiola Yáñez en la Quinta de Olivos en julio del año pasado y expresó: "Alberto Fernández me dijo idiota, lo tomo como de quien viene".

Al referirse a las fotos que se difundieron durante los últimos días y en los que se puede ver al presidente junto a su pareja y un grupo de amigos en Olivos en pleno festejo y durante una de las etapas más restrictiva de la pandemia, dijo: "No me sorprende para nada viniendo del gobierno que tenemos. No le acredito toda la culpa al presidente, porque hay un montón de gente detrás de eso, pero él es el que da la cara. Es vergonzoso que un presidente, abogado, haga este tipo de cosas. Y no es que intento decir ‘uh, mirá lo que me hicieron y mirá lo que está haciendo el presidente’, porque yo no hice nada, lo único que quería era volver a mi casa".



Llamas había regresado de Brasil el 23 de marzo de 2020 en su camioneta Ford Explorer y fue interceptado dos días después por efectivos de Prefectura Naval en la autopista Panamericana, en Martínez.



En ese momento se le indicó que debía someterse al aislamiento social y obligatorio durante 14 días por provenir de una zona afectada (Brasil), por lo que se lo intimó a concretar la medida y prefectos lo acompañaron hasta su domicilio en el barrio porteño de Flores.



Según consta en la causa judicial, a través de imágenes de las cámaras de seguridad, se determinó que, poco tiempo después de ser escoltado hasta su casa, se fue en la camioneta.



Tras ser descubierto, la Justicia ordenó su detención y la retención preventiva de su camioneta, la que le fue secuestrada en un allanamiento en la localidad costera de Ostende, adonde el joven se había ido.



En las últimas horas y tras el escándalo en Olivos, el joven habló con el portal de noticias TN y al hacer referencia a la frase que había dicho el presidente, cuando él fue detenido, señaló: "Lo tomo como de quien viene, me resbala. ¿Un presidente, abogado, que me diga que soy un idiota por querer volver a mi casa con una declaración jurada? O sea él es el idiota que hizo el DNU y que no le transmitió a la gente, al equipo de él, lo que tenía que hacer”, remarcó.



El presidente Alberto Fernández había dicho en ese momento: "Se van a encontrar con idiotas. Vemos a un idiota que se escapó de su casa y parece que apareció en Ostende".



Llamas que fue imputado por infracción al artículo 205 del Código Penal de la Nación y la causa fue elevada a juicio, contó durante la entrevista que no se vacunó contra el Covid-19 y que descree de la efectividad de las dosis: "Si me voy a vacunar, lo haré en otro país. La verdad me parece muy raro el tema de las vacunas. De ninguna se saben los efectos adversos que van a dar en el futuro, no es una prioridad vacunarme hoy".