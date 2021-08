En campaña, la UBA reunió al oficialismo y la oposición

El presidente Alberto Fernández, el jefe de Gobierno porteño y principal polo opositor, Horacio Rodríguez Larreta, y el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, coincidieron ayer en la conmemoración del 200 aniversario de la Universidad de Buenos Aires (UBA). En plena campaña hacia las legislativas y con un recrudecimiento de las acciones de diferenciación de alianzas.

El presidente se refirió a algunos de los asistentes: “Lo veo a Horacio Rodríguez Larreta, a Axel Kicillof, a Pedro Cahn, un orgullo para la ciencia que me ayudó en el momento más difícil de mi vida, a entender lo que no entendía. A todos la UBA nos marca de un modo singular. Yo sigo dando clases porque no me van a dar los días para agradecer a esta universidad y es mi modo de agradecerle, devolviendo lo que otros me enseñaron”.

Fernández destacó que “pensar la educación como un bien público” es una característica que distinguió al país en el mundo y ponderó que la sociedad argentina puede “crecer en la pluralidad” gracias al rol del Estado en materia de servicios.

Al encabezar en la Facultad de Derecho el acto en conmemoración por los 200 años de la UBA, Fernández definió a esa casa de altos estudios como la “prueba ejemplar de cómo se puede construir una sociedad con una escala social ascendente”.

El mandatario brindó su discurso en su condición de presidente y de egresado de esa institución, por lo que definió a la UBA como un “lugar magnífico donde se puede encontrar respeto en la diversidad y pluralidad en grado extremo”.

El mandatario sostuvo que “pensar la educación como un bien público” es una característica que distinguió al país en el mundo y ponderó que Argentina haya encarado la educación como un “servicio público dado por el Estado”.

“Somos una sociedad distinta que puede crecer en la pluralidad, diversidad y el respeto porque la educación pública existe”, subrayó Fernández y añadió que “eso es porque alguien, hace 200 años, fundó nuestra querida UBA”.

Como parte de su discurso, el Presidente elogió el trabajo de Domingo Faustino Sarmiento y Juan Bautista Alberdi por la educación pública y pidió “rescatarlo en nuestra memoria”, además de destacar la gratuidad universitaria que instauró el gobierno de Juan Domingo Perón en 1949, porque “eso permitió que los hijos de los obreros pudieran estudiar”, dijo.