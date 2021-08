Rechazo de la CGT a la propuesta de no pagar a los que no se vacunen

La CGT salió con un fuerte rechazo a la idea que lanzó el titular de la UIA, Daniel Funes de Rioja, de no pagarle el salario a los trabajadores que no se vacunen contra el Covid-19. Primero con un comunicado y luego con las declaraciones de su secretario general, Héctor Daer, quien calificó de “disparate” la propuesta.

Por su parte, el secretario de prensa de la CGT, Jorge Sola, rechazó la postura de la Unión Industrial Argentina (UIA) de sancionar económicamente a los trabajadores no vacunados.

Sola destacó que “lo que expresó el titular de la UIA va en contra de cualquier posibilidad legal y no se puede ejercer una coacción de ese tipo en la relación laboral”.

“Es imposible que un empleador pueda meterse en el ámbito privado del trabajador”, cuestionó el dirigente gremial al protestar contra la medida que impulsa la entidad empresaria. “La decisión de vacunarse es voluntaria, no es obligatoria y lo dice la Constitución. Es imposible, impracticable lo que plantea la UIA. Si lo hacen tendrán conflictos individuales y colectivos, porque ese no es el camino”, insistió.

En este marco, resaltó que “coincidimos en la preocupación para que los trabajadores estén vacunados, pero no mediante la coacción, va por el lado del convencimiento”, planteó Sola. “No se puede sancionar económicamente al empleado”, sostuvo.